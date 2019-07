Giulia Salemi, la versione di Spy contraddice Monte: “Tradimento”

Giulia Salemi, la versione di Spy contraddice Francesco Monte. Sentite le persone più vicine all’influencer: “Tradimento”

La fine della love story tra Francesco Monte e Giulia Salemi continua a tenere banco nella cronaca rosa del Bel Paese. Il motivo è semplice: la versione data dall’ex tronista pugliese non combacia con quanto scritto da alcune riviste, in particolare da quanto ricostruito da Spy. Il magazine, infatti, anche nell’ultimo numero in edicola, senza troppo girarci attorno, spiffera che l’italo-persiana sarebbe stata tradita da Monte, al contrario di quanto affermato da quest’ultimo che, tra l’altro, è uscito allo scoperto negli scorsi giorni con la sua nuova fiamma Isabella De Candia.

Salemi e Monte: la rottura fa ancora rumore

Il settimanale Spy, seppur non ha raggiunto direttamente Giulia, scrive di aver contattato le persone più vicine a lei e di aver scoperto che il dolore della giovane influencer per la fine della love story è reso più acuto dal fatto di essere stata tradita. Insomma, oltre al danno di un naufragio sentimentale, ci sarebbe la beffa. “La Salemi sta attraversando un brutto momento. Sappiamo che la sua paura si chiama delusione, dolore e, in base a quello che ci hanno riferito, tradimento”, si legge su Spy. La rivista suffraga la sua tesi con date, Instagram Stories, foto rubate, spostamenti e spifferi raccolti che proverebbero che Francesco avrebbe cominciato una nuova avventura amorosa prima di rompere con l’ex. “Monte avrebbe iniziato un rapporto con Isa prima di chiudere con la Salemi”, ha chiosato Spy.

La versione di Francesco Monte: “Vorrei fosse chiaro, non ho mai e poi mai tradito Giulia”

Nel frattempo Monte continua a difendersi e a smentire categoricamente di aver tradito Giulia. Solo poche ore fa, lungo le colonne di Uomini e Donne Magazine, ha detto: “Io ho smentito tutto! Tutti i flirt che mi sono stati attribuiti in trenta giorni ma soprattutto la voce del tradimento. Vorrei fosse chiaro, non ho mai e poi mai tradito Giulia.” E ancora, a proposito del concetto generale di tradimento: “Non parlo solo di tradimento fisico. Credo nella lealtà, nella fedeltà e, come ho detto prima, non potrei mai perdonare una cosa che per primo non potrei commettere, per rispetto a quello in cui credo.” In tutto questo, resta un’unica certezza che però, paradossalmente, è una gigantesca incognita: il silenzio di Giulia.