Francesco Monte: versione completa sulle voci di tradimento a Giulia

Francesco Monte si confessa. L’intervista: tutta la verità sulla fine della storia con Giulia Salemi. La versione completa dell’ex tronista sulle voci di tradimento

Francesco Monte a ruota libera. Dopo giorni di sussurri e spifferi sulla sua vita sentimentale, l’ex tronista si è confessato al magazine di Uomini e Donne, facendo chiarezza sul momento che sta attraversando. Un momento in cui pare che abbia ritrovato serenità al fianco della modella Isabella De Cambia dopo che è naufragata la love story con Giulia Salemi. Ed è proprio sulla rottura che molti hanno mormorato, sostenendo che Francesco abbia tradito l’italo-persiana e che abbia sfruttato il rapporto con lei per fini mediatici. Ricostruzioni sempre smentite dal pugliese che ora dà la sua versione completa dei fatti.

“Vorrei fosse chiaro, non ho mai e poi mai tradito Giulia”

“Sarà un’estate di mare, molto mare e tranquillità” fa sapere l’ex tronista a proposito delle sue vacanze. Poi si cimenterà in una nuova avventura televisiva. Ad attenderlo c’è Tale e Quale show. “Spero di dimostrare che oltre all’apparenza c’è qualcosa di concreto. Magari diranno ‘sa cantare, non l’avrei mai detto!’ Perché in Italia ci si ferma sempre alla superficie.” Si arriva sulle voci gossippare che l’hanno coinvolto di recente ed è categorico: “Io ho smentito tutto! Tutti i flirt che mi sono stati attribuiti in trenta giorni ma soprattutto la voce del tradimento. Vorrei fosse chiaro, non ho mai e poi mai tradito Giulia.”

“La vita è molto più semplice di come viene raccontata”

Monte puntualizza poi che cosa lo ha più fatto infuriare. “Non tanto i flirt – spiega – ma essere definito un traditore. Non sono io, non fa parte di me. Sono una persona molto rispettosa, e se qualcuno vuole immaginare per forza che ci sono motivazioni assurde dietro la chiusura di una relazione, non sempre è così […] La vita è molto più semplice di come viene raccontata.” Si cambia argomento, spera di innamorarsi ancora? “ll mio rapporto con l’amore è sempre stato molto libero e fatalista. Gli amori arrivano, non ci sono modi e tempi, in passato grandi amori mi sono capitati poche settimane dopo la chiusura di una storia. Quando capita capita.”

Monte: “Credo nella lealtà e nella fedeltà”

Infine si torna sul tema tradimento. A farlo riemergere è proprio l’ex tronista quando gli viene chiesto cosa non tollererebbe mai: “Il tradimento. E non parlo solo di tradimento fisico. Credo nella lealtà, nella fedeltà e, come ho detto prima, non potrei mai perdonare una cosa che per primo non potrei commettere, per rispetto a quello in cui credo.”