Francesco Monte confermato a Tale e Quale Show: svelato tutto il cast

Cast Tale e Quale Show 2019: Francesco Monte ci sarà, svelati gli altri concorrenti

Francesco Monte ce l’ha fatta: sarà uno dei concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show. Dopo le indiscrezioni dell’ultimo periodo, la conferma è arrivata dal sempre informato Spy, che ha svelato pure in anteprima il cast completo del programma. Che, ancora una volta, sarà condotto da Carlo Conti mentre in giuria troveremo Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Insieme a Monte ci saranno: Eva Grimaldi, Flora Canto, Jessica Morlacchi, Lidia Schillaci, Tiziana Rivale, Sara Facciolini, Agostino Penna, Davide De Marinis, David Pratelli, Gigi e Ross e Francesco Pannofino.

Stefano Sala non ha superato il provino per lo show di Rai Uno

Nel nutrito cast di attori, cantanti e presentatori, che animeranno Tale e Quale Show 2019 manca il nome di Stefano Sala. Il modello – ex concorrente del Grande Fratello Vip e amico di Francesco Monte – non è riuscito a quanto pare a superare il provino con la produzione. Riuscirà a fare di meglio il prossimo anno? Intanto tutti gli occhi sono puntati sull’ex tronista di Uomini e Donne: dopo l’Isola dei Famosi e il GF Vip Monte potrà finalmente mettere in luce le sue doti artistiche.

Quando torna in onda Tale e Quale Show con Carlo Conti

Tale e Quale Show 2019 partirà su Rai Uno il prossimo venerdì 13 settembre.