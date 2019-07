Francesco Monte e Isabella insieme dopo la “furiosa lite con Giulia”

Francesco Monte e Isabella De Candia sono fidanzati: il retroscena sulla love story (si sono conosciuti “tra il 7 e il 14 aprile”) e quello inedito sulla rottura con Giulia Salemi (“Furiosa lite nella notte a Cannes, poi l’addio”)

Francesco Monte continua a essere al centro del gossip dopo la rottura ‘rumorosa’ con Giulia Salemi. Dopo vari spifferi senza fondamento che lo hanno voluto vicino a diverse ragazze, ora sembra che ci siamo: l’ex tronista si sarebbe legato a Isabella De Candia. La modella 33enne pugliese e il tarantino sono stati pizzicati negli scorsi giorni insieme. Ora arriva un interessante retroscena sulla loro relazione. A raccontarlo il magazine Spy che ha inoltre svelato il momento culminante del naufragio tra Monte e la Salemi. Sarebbe avvenuto a Cannes, dove i due sarebbero stati protagonisti di un furioso litigio. Da quel momento, scrive sempre il magazine, è calato definitivamente il sipario. Altro tassello curioso della vicenda che vedrebbe Francesco di nuovo felice accanto a Isa è una figura che ha fatto da tramite per la loro conoscenza: Pio D’Antini del duo Pio&Amedeo.

Monete e Isabella De Candia sono ufficialmente fidanzati: l’annuncio di Spy

“Isabella De Candia è ufficialmente la nuova fidanzata di Francesco Monte”, scrive Spy che poi, in base alle informazioni reperite, fa sapere che la love story sarebbe decollata quando Francesco stava ancora insieme alla Salemi o appena dopo la fine della relazione. “C’è un personaggio fondamentale – si legge sulla rivista – che ruota intorno a questa vicenda ed è inaspettato. Si tratta di Pio D’Antini, il 50% del duo Pio&Amedeo, molto amico di Monte: è stato lui a presentare Isa a Francesco”. “La ragazza, una delle migliori amiche della moglie del comico, ha condiviso molti pranzi e cene con loro, lontano da occhi indiscreti. Ed è lì che è nato il sentimento tra Francesco e Isa. Questo però succedeva ad aprile, nella settimana tra il 7 e il 14 del mese”.

Francesco e Giulia: “Litigio furioso nella notte e poi, da lì, l’addio”

Non sfugge che in quel periodo Monte e Giulia erano ancora una coppia. A questo punto Spy vira sulla rottura consumatasi tra i due: “Secondo le fonti di Spy, sarebbe avvenuta (la rottura, ndr) però a Cannes, quando la coppia si è presentata sul tappeto rosso. Proprio in quell’occasione Francesco è esploso e ha capito che la storia con Giulia non poteva andare avanti”. In terra francese l’ex tronista e l’italo-persiana avrebbero avuto “un litigio furioso nella notte e poi, da lì, l’addio. Un addio che ha portato Isa e Francesco a farsi coraggio, a prendere per mano le loro vite, a lasciare i propri compagni (anche la De Candia era fidanzata con un altro Francesco)”.

Monte ha tradito oppure no Giulia?

Resta da capire, nel qual caso la ricostruzione fosse confermata, che cosa di preciso abbia fatto esplodere la lite a Cannes e se Monte abbia tradito Giulia. Oppure se prima l’ha lasciata e poi ha intrapreso la love story con Isabella.