Francesco Monte fa sul serio con Isabella? Spuntano nuove immagini

Francesco Monte insieme a Isabella a Ibiza: immagini e video li vedrebbero protagonisti di una serata romantica

Sembra proprio che Francesco Monte faccia sul serio con Isabella, la modella con cui sta trascorrendo molto tempo. A confermare il gossip che li vedrebbe come una nuova coppia, ci pensa Alberto Dandolo sul suo profilo di Instagram. Sono diverse le immagini e i video che li ritraggono insieme in un locale a Ibiza la scorsa notte. In uno dei filmati condivisi dal giornalista, vedrebbero Monte scambiarsi un bacio con la modella. Le immagini non sono abbastanza nitide, ma i fan sono ormai certi che le figure corrispondano proprio a Francesco e Isabella. Pare, dunque, che la storia d’amore con Giulia Salemi sia archiviata definitivamente. Sebbene i fan continuino a sperare in un loro ritorno di coppia, sembra che Monte abbia messo la parola fine. Una dura scoperta per coloro che da sempre seguono la Salemi, la quale è sempre apparsa fortemente presa dall’ex tronista di Uomini e Donne. Ora questi video vanno a confermare il gossip di questi ultimi giorni che vedono protagonista Francesco. Baci e abbracci, quelli si sarebbero scambiati Francesco e la modella all’interno del locale.

Francesco Monte, baci e abbracci in un locale a Ibiza dopo il weekend a Trani

Monte e Isabella sembrano proprio fare sul serio. Secondo alcune immagini condivise da Dandolo, l’ex tronista avrebbe trascorso una romantica notte nel locale di Ibiza insieme alla modella. Solo qualche giorno fa, 361 magazine pubblicava il gossip su questa presunta storia d’amore. Scendendo nel dettaglio, si parlava di un weekend trascorso da Francesco e l’indossatrice tedesca a Trani. Pare che i due abbiano trascorso due giorni di passione all’interno di un hotel del posto. Al momento, non c’è una conferma o una smentita da parte dei due diretti interessati. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez non parla molto della sua vita privata, tanto da non aver neppure commentato il presunto flirt con Diletta Leotta.

Francesco Monte, nuove opportunità nel mondo della televisione

Una notte romantica a Ibiza, quella che avrebbero trascorso da Monte e Isabella. Nel frattempo, per l’ex concorrente del Grande Fratello si aprono le porte del mondo della televisione, ancora una volta. In particolare, le ultime news, lo vedono come uno dei protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show.