Francesco Monte a Tale e Quale Show, è quasi fatta: ultime news sul cast

Ultime news su Francesco Monte a Tale e Quale Show 2019

Manca solo la conferma ufficiale ma è quasi fatta: Francesco Monte sarà uno dei nuovi concorrenti di Tale e Quale Show 2019. A farlo sapere è Tv Blog, che già nelle scorse settimane ha condiviso delle importanti indiscrezioni sul programma di Carlo Conti. A quanto pare il talento dell’ex tronista di Uomini e Donne ha colpito molto la produzione dello show Rai, pronto ad ingaggiare il tarantino nell’edizione in partenza a settembre. In realtà Monte doveva partecipare alla trasmissione lo scorso anno ma l’ex di Giulia Salemi ha preferito entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Ora dopo due reality Mediaset è tempo per Francesco di mostrare le sue doti canore e recitative: il format di Conti è sicuramente un’occasione importante per il 31enne e magari la svolta decisiva per la sua carriera.

Chi sono gli altri probabili concorrenti di Tale e Quale Show 2019

Stando a quello che scrive Tv Blog, oltre a Francesco Monte ci sono altri due nomi certi nel cast di Tale e Quale Show 2019. Si tratta dei cantanti Davide De Marinis e Jessica Morlacchi: entrambi hanno lavorato all’ultima edizione di Ora o mai più con Amadeus.

Chi ha fatto il provino per Tale e Quale Show 2019

Nei giorni scorsi hanno invece sostenuto il provino per Tale e Quale Show 2019: Stefano Sala, Roberto Ciufoli, Nadia Rinaldi, Antonio Zequila, Marcello Cirillo, Denny Mendez, Massimo Bagnato, Sabrina Ghio, Debora Caprioglio, Debora Villa.