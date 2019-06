Tale e Quale Show 2019 probabili concorrenti: gli ultimi provinati

Tale e Quale Show 2019: ecco i personaggi tv che hanno fatto il provino

Una nuova stagione del fortunato show condotto da Carlo Conti, Tale e Quale Show, sta per tornare. Ovviamente, come succede per ogni programma molto seguito, si inizia a vociferare sul probabile cast. Se nelle ultime settimane erano stati fatti i nomi di Francesco Monte (fresco di rottura con la Salemi) e il suo amico ed ex gieffino Stefano Sala, le indiscrezioni non erano finite qui. Altri personaggi tv che hanno fatto il provino sono stati anche: Sabrina Ghio, Jessica Morlacchi, Debora Villa e Debora Caprioglio. Ovviamente per ora non si hanno ufficialità, si tratta solo di ipotesi. Il cast dovrebbe però essere formato molto presto, anche se TvBlog ci rivela che altri volti noti della nostra tv hanno partecipato ai provini.

Tale e Quale Show 2019: nuovi nomi ai provini

Come rivela il ben informato TvBlog, sono stati realizzati nuovi provini per la prossima edizione dello show del venerdì sera di Rai 1. Al timone ancora Carlo Conti, ma in gara chi ci sarà? Oltre i nomi che abbiamo fatto sopra, altri personaggi sono stati esaminati dagli autori del programma, parliamo di nomi che tutti noi conosciamo: Antonio Zequila, l’ex Miss Italia Denny Mendez, l’attrice ed ex naufraga Nadia Rinaldi, il comico Massimo Bagnato ed anche il cantante Marcello Cirillo. Anche un altro nome è stato fatto, quello di Roberto Ciufoli che ricorderemo come uno dei membri del famosissimo e divertentissimo quartetto “Premiata ditta“. Nonostante tutte queste indiscrezioni, il cast non è stato ancora formato, e non macheranno provini all’ultimo minuto. Nelle prossime settimane però immaginiamo che ci sarà l’ufficialità.

Tale e Quale Show 2019: quando inizia?

Come dicevamo poco sopra, il cast per l’edizione 2019 di Tale e Quale sta per essere formato, soprattutto perché lo show ritornerà in prima serata sulla rete ammiraglia della Rai il prossimo settembre, su per giù il debutto è programmato per metà del mese. La giuria è stata totalmente confermata come il padrone di casa.