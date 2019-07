Francesco Monte news: weekend di fuoco con Isadeca

Francesco Monte ultime news e gossip: a Trani con una modella

Francesco Monte ha già archiviato Giulia Salemi. Dopo otto mesi di relazione il tarantino è andato avanti con la sua vita e nell’ultimo periodo il suo nome viene continuamente associato a modelle giovani e bellissime. L’ultimo gossip che riguarda l’ex tronista di Uomini e Donne è stato diffuso da 361 magazine. Secondo quanto si legge sul sito, Monte avrebbe passato un weekend di fuoco a Trani con Isadeca, un’indossatrice tedesca. I due avrebbero trascorso insieme due giorni di passione e romanticismo in un hotel del posto. Che poi avrebbero cominciato a seguire entrambi sui social network. Non solo: pare che nelle storie Instagram della ragazza si sia intravisto un tatuaggio di Francesco. Sarà vero?

Francesco Monte non parla più della sua vita privata

Al momento nessuna conferma o smentita è arrivata dai diretti interessati. Francesco Monte ha scelto di non parlare più (almeno per il momento) della sua vita privata dopo aver annunciato la separazione da Giulia Salemi, conosciuta alla terza edizione del Grande Fratello Vip. L’ex gieffino non ha commentato neppure il presunto flirt con Diletta Leotta: è stata la conduttrice a intervenire in prima persona per fare chiarezza sulla faccenda. Con Isadeca sarà vero amore o solo una fugace passione?

Francesco Monte si prepara a tornare in televisione

Questioni di cuore a parte, Francesco Monte si prepara a tornare sul piccolo schermo. Dopo due reality show a Mediaset, l’ex di Cecilia Rodriguez sta per approdare in Rai, a Tale e Quale Show. Monte, insieme a Davide De Marinis e Jessica Morlacchi, è tra i primi concorrenti certi della nuova edizione del programma di Carlo Conti.