Diletta Leotta parla di Francesco Monte: la verità sul loro rapporto

Diletta Leotta e Francesco Monte stanno insieme? Ultime news

Diletta Leotta e Francesco Monte sono fidanzati? Il gossip impazza da quando la conduttrice di DAZN e l’ex tronista di Uomini e Donne sono stati beccati insieme in treno. Se l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez preferisce restare in silenzio perché impegnato con alcuni eventi di lavoro sul lago di Como (al quale ha partecipato anche l’ex fiamma Giulia Salemi), ci ha pensato Diletta a chiarire la faccenda. Interpellata da Tabloit, la Leotta ha puntualizzato che non c’è alcuna love story con Monte. I due sono semplicemente amici e non c’è nessun legame amoroso ad unirli. Sarà vero? O, come sussurrano i maligni, Diletta e Francesca stanno nascondendo qualcosa di più profondo? Nelle ultime ore la Leotta e Monte si sarebbero scambiati numerosi like sui social network e la Salemi avrebbe addirittura smesso di seguire su Instagram la conduttrice.

Diletta Leotta ha lasciato il fidanzato storico Matteo Mammì

Diletta Leotta è tornata single di recente. Dopo quattro anni la bella siciliana ha mollato il suo fidanzato storico, il dirigente televisivo Matteo Mammì. I due convivevano a Milano e sognavano matrimonio e figli. L’armonia si è però spezzata e come un fulmine a ciel sereno la Leotta è andata via di casa. Ad oggi Diletta non ha ancora parlato della fine di questa relazione, di sicuro la più importante della sua vita.

Francesco Monte ha lasciato di recente Giulia Salemi

Diversa la situazione di Francesco Monte: il tarantino non ha nascosto la rottura con Giulia Salemi, conosciuta all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. A un passo dalla convivenza Monte ha detto addio all’italo-persiana perché non più sicuro dei suoi sentimenti.