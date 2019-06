Francesco Monte e Diletta Leotta si frequentano? Gossip acceso, video

Francesco Monte e Diletta Leotta, il gossip impazza: spifferi e indizi fanno gridare a un flirt in corso. Sarà vero? Il video che ha scatenato il chiacchiericcio

L’estate 2019 si popola di gossip bollenti. L’ultimo è quello che sussurra di un possibile flirt tra Diletta Leotta e Francesco Monte. Per ora nessuna ufficialità, tanto meno una dichiarazione dei due. A far divampare il chiacchiericcio ci sono però alcuni segnali degli ultimi giorni. Ma procediamo con ordine: l’ex tronista è da poco tornato single dopo che la relazione con Giulia Salemi si è interrotta. Anche Diletta si è ritrovata sola soletta proprio di recente dopo che è naufragato il rapporto con Matteo Mammì, dirigente televisivo con cui ha vissuto quattro anni d’amore. Ma che c’entrano lei e Monte? Andiamo a scoprirlo.

Spifferi e segnali: Monte e Leotta, che succede?

Il primo indizio che ha fatto mormorare il gossip è il video pubblicato su Instagram Stories da Diletta, in cui si sente in sottofondo una voce. In molti sostengono che sia quella di Francesco Monte. E se così fosse? Cosa ci facevano insieme i due? Ma non è finita qui. Il blog Vicolo delle News ha scoperto altro, scrivendo che sempre su Instagram ci sono dei like reciproci tra l’ex tronista e la conduttrice. E c’è ancora dell’altro: sempre sul Vicolo delle News si legge: “Le talpe segnalano che nel frattempo Giulia (Salemi, ndr), venuta a conoscenza del gossip su Francesco e Diletta, abbia cancellato tutte le cartelle dedicate a Francesco Favola Fiaba, e che abbia lasciato solo quella di quando sono andati al ‘Coachella’, a Los Angeles. Ma non solo…ora la ragazza non segue più su instagram la ‘rivale’! (Dicono eh)”.

I gossip ‘rumorosi’ dell’estate

Non resta che attendere dichiarazioni dai diretti interessati. Intanto il gossip estivo del bel paese non finisce di regalare emozioni e chicche. Sono diverse quelle che stanno provocando molto rumore, come ad esempio la neonata love story tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone, ex di Belen. A proposito della modella argentina: la favola d’amore atto II con Stefano De Martino è sempre più fiabesca. Auguri!