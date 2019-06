Francesco Monte calcolatore e prepotente con Giulia? Parla l’amica

Francesco Monte e Giulia Salemi news: la rivelazione bomba di un’amica

Continua a far discutere la rottura tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Rottura che, come rivelano più fonti, sarebbe dipesa dall’ex tronista di Uomini e Donne, non più interessato alla bella italo-persiana. Ora, a distanza di settimane, emergono nuovi dettagli sulla vicenda. È il settimanale Nuovo, nel numero in edicola da giovedì 27 giugno, a svelare altri dettagli fino ad oggi nascosti. La rivista diretta da Riccardo Signoretti ha raccolto la testimonianza di un’amica di Giulia, parecchio dispiaciuta per la situazione. Soprattutto perché la Salemi non ha reagito bene a quest’addio: sui social network non ha nascosto le sue lacrime e nell’ultimo periodo è dimagrita parecchio.

Cosa ha detto l’amica di Giulia Salemi su Francesco Monte

“Da questa storia Giulia è uscita cornuta e mazziata. A Francesco non interessava niente di lei, era un amore calcolato, voleva solo ripulirsi dall’immagine di cattivo ragazzo che si era creato sull’Isola dei Famosi dopo lo scandalo del canna-gate. E Giulia era la ragazza giusta”, ha rivelato l’amica della Salemi, la cui identità è top secret, a Nuovo. “Francesco era prepotente, la faceva sempre sentire in colpa anche quando non lo era. E lei, purtroppo, finiva per crederci. Giulia sopportava perché era innamorata e non vedeva la realtà. Francesco ha fatto di tutto per farsi lasciare, era pesante. Alla fine, visto che non lo faceva lei, l’ha fatto lui, senza un motivo reale”, ha aggiunto la fonte.

Giulia Salemi è ancora innamorata di Francesco Monte

Stando a quello che si legge sul giornale, Giulia Salemi sarebbe ancora innamorata di Francesco Monte. Ma nonostante questo la 26enne – insieme alla madre Fariba Tehrani – avrebbe deciso di non rilasciare alcune intervista su questa svolta inaspettata. Giulia avrebbe rifiutato incontri e telefonate con tv e carta stampata: un modo, molto probabilmente, per rispettare quello che c’è stato con Monte. Ovvero un sentimento reale e profondo, per il quale la Salemi ha lottato tanto seppur invano.