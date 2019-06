Giulia Salemi commossa dopo Francesco: “Carichereste anche una pila scarica”

Giulia e Francesco, una storia d’amore naufragata

La notizia della fine della storia d’amore tra Giulia Salemi e Francesco Monte è giunta inaspettata a molti, visto che, se dopo il Grande Fratello quasi nessuno credeva al loro sentimento, col passare dei mesi sui social network l’opinione è cambiata gradualmente e quelli che ora sono due ex fidanzati sembravano andare d’amore e d’accordo. Oggi le cose sono molto diverse: non sappiamo quale sia lo stato d’animo di Francesco, che è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, ma sappiamo tanto su quello di Giulia che pur non volendo parlare della sua storia con Monte continua a mandare dei segnali ai suoi follower, e fa benissimo.

Giulia Salemi, i messaggi dei follower che fanno bene

L’ultima volta abbiamo scritto che Giulia è ripartita da una persona speciale mentre oggi siamo qui a informarvi che l’ex di Francesco si sta riprendendo alla grande anche grazie ai messaggi che le arrivano continuamente su Instagram; parliamo, chiaramente, dell’incoraggiamento dei fan, come lei stessa ha fatto capire in alcune sue storie pubblicate recentemente: “Amici – queste alcune delle parole di Giulia prima di annunciare che sarebbe stata presente a radio105 –, comunque ma quanto vi posso amare per tutti i messaggi che mi state mandando! Veramente, carichereste anche una pila scarica!”. Certo, a giudicare dalla musica che ascolta – ad esempio La musica non c’è di Coez – si vede che non lo è ancora passata, ma un conto è andare avanti da soli un conto è farcela grazie a chi ti vuole bene.

Quale futuro per Giulia e Francesco?

Non sappiamo quale sarà il futuro di Giulia e Francesco, cioè se torneranno assieme o se in qualche modo si rifrequenteranno in amicizia; siamo convinti però che ora la Salemi debba riprendere in mano la sua vita, farsi forza con le cose e le persone più belle che la circondano e pensare a tutto fuorché al passato. Magari mangiando un po’ di più, visto che è sempre stupenda ma qualche chilo di felicità in più fa bene a tutti!