Giulia e Francesco, dopo la rottura lei riparte da persona speciale: la dedica

Francesco Monte e Giulia Salemi dopo la rottura, la coppia va avanti nonostante il brutto periodo

La storia d’amore tra Giulia Salemi e Francesco Monte è giunta al capolinea contro tutti i pronostici. Almeno contro quelli recenti, visto che dopo la fine del loro Grande Fratello nessuno avrebbe mai scommesso che sarebbero durati così tanto. Entrambi continuano a vivere felici le loro vite, almeno in apparenza, e su Instagram è tutto un proliferare di foto con amici, scatti in location bellissime, scherzi, battute e chi più ne ha più ne metta; quella che sembra aver reagito non proprio bene alla fine della storia d’amore è Giulia che – forse ci avrete fatto caso anche voi – è dimagrita tantissimo e sembra avere gli occhi spenti. Dite che li rivedremo assieme e che questa è solo una fase temporanea? Lo speriamo perché non c’è niente di meglio che vedere qualcuno ricongiungersi; nel frattempo comunque la Salemi può consolarsi con le persone a lei più care.

Giulia Salemi riparte da una persona speciale: è Martina Hamdy del Grande Fratello

Stiamo parlando di Martina Hamdy, la meteorina che ha partecipato con lei al Gf e che è riuscita ad arrivare molto lontano nonostante non fosse emersa come molti altri concorrenti (d’altronde la stessa Martina Nasoni che ha vinto questa edizione non era certo tra i gieffini più in vista). Oggi le due si sono incontrate e Giulia ne ha approfittato per ringraziarla: “Circondatevi – inizia così la Salemi il suo post pubblicato tra le storie – di pochi veri e buoni amici che vi vogliono bene, lo dimostrano con i fatti perché sono presenti in qualsiasi momento e sono sempre pronte a strapparvi un sorriso @martinahamdy Sei speciale”. Giulia insomma è ripartita dagli amici per superare questo difficile momento della sua vita, e ha fatto benissimo perché chiudersi in casa e pensare a ciò che è finito non può che peggiorare le cose.

Quale futuro per Giulia e Francesco?

Francesco da parte sua continua a pubblicare tante storie, alcune delle quali sembrano riferirsi alla loro recente rottura, altre no. Insomma non si può dire che questa storia sia stata definitivamente archiviata né che sia destinata ad esserlo molto presto, visto che nessuno dei due ci sembra particolarmente felice. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!