Francesco Monte, sparite foto di Giulia Salemi: niente ricordi social

Francesco Monte, nessun ricordo social di Giulia Salemi: però spunta Paola Di Benedetto. La scelta dell’ex tronista

Che succede sulla bacheca Instagram di Francesco Monte? L’ex tronista pare proprio che abbia eliminato tutti i post con Giulia Salemi. Dell’italo persiana non c’è più traccia. Addio ricordi social, dunque. La questione diventa ancora più curiosa notando che sono invece rimaste le foto con Paola Di Benedetto, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin con cui il pugliese ebbe una love story dopo L’Isola dei Famosi. La scelta fa pensare che forse l’addio tra Monte e Giulia non sia stato poi così tranquillo come ha fatto intendere Francesco in diverse occasioni.

Monte archivia le foto, Giulia no

Guardando invece in ‘Casa Salemi’ su Instagram, le foto con Monte sono ancora in bella in vista. Chissà quale sarà stato il motivo che ha spinto Francesco a eliminare le sue. Ricordiamo che l’ex tronista, attualmente, è legato alla modella Isabella De Candia. Una relazione nata tra svariate polemiche, soprattutto dopo che il settimanale Spy ha sostenuto senza troppi se e ma che la love story potrebbe essere decollata prima che avvenisse la rottura con Giulia. Di conseguenza si è parlato di tradimento. Monte ha sempre smentito tale dinamica, mentre l’italo persiana non ha mai proferito parola sulla vicenda.

Il gossip su Marco Cartasegna e Giulia Salemi

Monte con Isabella, e Giulia? Proprio pochi giorni fa è uscito uno spiffero sulla ragazza ‘power’. Il sussurro ha raccontato di un possibile flirt in corso tra lei e un altro ex tronista, Marco Cartasegna. Entrambi, dopo l’uscita del gossip, non hanno né smentito né confermato il vociferio. Tuttavia, proprio nella giornata odierna Giulia ha postato una Stories in cui ha scritto: “Quando leggo certe cose”. Che si riferisca proprio allo spiffero relativo a Cartasegna? Nel qual caso sarebbe a tutti gli effetti una smentita. Intanto una cosa è certa: Monte ha archiviato le sue fotografie sui social in compagnie della Salemi. Resta da capire perché lo abbia fatto proprio ora e non prima. Che cosa è successo?