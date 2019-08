Perché Giulia Salemi non è stata scelta come nuova tronista di Uomini e Donne

Giulia Salemi poteva diventare la nuova tronista di Uomini e Donne. Dopo la delusione avuta con Francesco Monte, l’italo-persiana era pronta a mettersi in gioco alla corte di Maria De Filippi. Ma all’ultimo la redazione ha deciso di scartare l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Un retroscena svelato nei giorni scorsi dal settimanale Chi: ora è la rivista Spy a chiarire i motivi di questa scelta. A quanto pare Raffaella Mennoia e colleghi hanno deciso di puntare su due ragazze acqua e sapone, non conosciute al grande pubblico. E infatti dal 9 settembre vedremo sul trono Giulia Quattrociocche e Sara Tozzi, due giovani che non hanno alle spalle esperienze televisive (eccezion fatta per Sara che ha svolto un cameo nell’ultima edizione di Temptation Island).

Giulia Salemi gossip: il flirt con Marco Ferri

Ma anche senza Uomini e Donne forse Giulia Salemi ha trovato l’amore. Nell’ultima vacanza in Sardegna la figlia di Fariba Tehrani ha flirtato a lungo con Marco Ferri, figlio dell’ex calciatore Riccardo ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Come racconta il giornale edito da Mondadori, la coppia ha condiviso lo stesso tetto durante le vacanze sull’isola, ospiti nella villa di un comune amico a Porto Cervo. Giulia e Marco hanno trascorso parecchio tempo insieme e sono stati avvistati più volte in teneri atteggiamenti. Al momento, però, nessuno dei due vuole ufficializzare questo rapporto: molto probabilmente la Salemi e Ferri sono ancora agli inizi della loro liaison e vogliono andarci con i piedi di piombo.

Marco Ferri: fine dell’amicizia con Francesco Monte?

Intanto, sempre stando a quello che scrive Spy, Marco Ferri avrebbe lasciato l’agenzia del fratello di Francesco Monte, nella quale era entrato dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi 2018. Per ora non è chiaro se i due abbiano mantenuto un buon rapporto o se la loro amicizia sia finita del tutto. Di sicuro c’è che Monte ha completamente dimenticato Giulia Salemi: qualche settimana fa ha cancellato dal suo account Instagram tutte le foto realizzate insieme all’ex fidanzata.