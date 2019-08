Giulia Salemi scartata a Uomini e Donne: flirt con Marco Ferri

Giulia Salemi non sarà la nuova tronista di Uomini e Donne

Nessun Trono per Giulia Salemi. Dopo il Grande Fratello Vip l’italo-persiana non diventerà la nuova tronista di Uomini e Donne. Stando a quello che rivela il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 28 agosto, la giovane sarebbe stata scartata dalla redazione di Maria De Filippi. Ergo, il provino di Giulia non avrebbe convinto fino in fondo gli addetti ai lavori. Poco importa perché forse la Salemi ha trovato di nuovo l’amore dopo l’ultima, cocente, delusione sentimentale. Archiviato Francesco Monte, la 26enne si è concessa di recente alcuni giorni di mare e relax in Sardegna. Qui sarebbe stata avvistata più di una volta con Marco Ferri, modello ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Semplice amicizia o qualcosa di più?

Giulia Salemi e Marco Ferri: amore o semplice amicizia?

Cosa sta succedendo tra Giulia Salemi e Marco Ferri? Banale amicizia, un flirt estivo o qualcosa di più pronto a durare? Solo il tempo potrà dircelo, anche perché Ferri – figlio dell’ex calciatore Riccardo – è uno dei più cari amici di Francesco Monte. I due si sono conosciuti lo scorso anno in Honduras, durante l’Isola dei Famosi, e da allora sono rimasti in contatto. E durante il Grande Fratello Vip Marco è stato uno dei primi a sottolineare che la storia tra Francesco e Giulia non sarebbe durata così a lungo…

Francesco Monte sereno accanto alla nuova fidanzata

Se Giulia Salemi è ancora alla ricerca del grande amore, Francesco Monte sembra averlo trovato in Isabella De Candia. Il tarantino e la modella sono ormai inseparabili e appaiono sui social sempre più complici e affiatati.