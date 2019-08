Francesco Monte, con Isabella la passione arde: album fotografico Usa

Francesco Monte, con la nuova fidanzata Isabella la passione brucia: album fotografico dall’America

Francesco Monte è sempre più pazzo d’amore per Isabella De Candia, la modella che gli ha rapito il cuore e che gli ha fatto archiviare in fretta la precedente love story vissuta al fianco di Giulia Salemi. Nonostante i fan di quest’ultima, a distanza di mesi, continuino a mormorare e a non perdonare all’ex tronista di aver allacciato subito una nuova relazione, a oggi Monte appare spensierato e felice, profondamente passionale con la sua ‘Isa’ con la quale sta trascorrendo una vacanza negli Usa dove ha visitato Los Angeles, facendo una tappa hollywoodiana ai famosissimi Universal Studios. Tappa che è stata immortalata in un romantico album fotografico, prontamente spedito sui social.

Le foto americane di Isabella e Francesco

Sorrisi, coccole, baci, abbracci, Monte che tiene teneramente in braccio Isabella… Questo il clima che trasmette il mini album fotografico americano pubblicato dall’ex tronista di Uomini e Donne sul suo profilo Instagram. Altrimenti detto, feeling e passione alle stelle. E pazienza se sotto ai suoi post, oltre ai fan che lo sostengono e tifano per la sua nuova relazione, continuano a farsi vivi, criticandolo aspramente, anche coloro che ancora pensano all’amore andato in frantumi con la Salemi. Un amore in cui addirittura si è parlato di tradimento da parte di Monte. Versione che tuttavia è sempre stata smentita dal diretto interessato che ha preferito mantenere riserbo sui dettagli che hanno portato al capolinea la relazione.

Giulia sulla rottura con Monte: “In amore ho messo tutta me stessa. Ma il mio uomo non ci credeva come me”

“Quand’è stata l’ultima volta che ho pianto? Dopo la fine della mia relazione con Francesco Monte mi è capitato spesso”, ha dichiarato di recente Giulia Salemi al magazine F. “Che cosa mi ha ferito di più nei sentimenti? In amore ho messo tutta me stessa. Ma il mio uomo non ci credeva come me”, ha aggiunto con un pizzico di amarezza l’italo-persiana.