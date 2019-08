Giulia Salemi: le nuove dichiarazioni su Francesco Monte

Giulia Salemi è tornata a parlare di Francesco Monte. In un’intervista rilasciata al settimanale F l’italo-persiana ha parlato della sua infanzia, dei suoi sogni professionali e ovviamente anche dell’amore. Che al momento non c’è più nella sua vita: solo qualche mese fa la web influencer ha detto addio all’ex tronista di Uomini e Donne. Una separazione avvenuta come un fulmine a ciel sereno, che è stata piuttosto dolorosa per la figlia di Fariba Tehrani. Proprio nelle dichiarazioni apparse sulla rivista edita da Cairo Editore, Giulia non ha nascosto di aver pianto tanto, tantissimo, per quello che oggi è ormai il suo ex fidanzato. La Salemi credeva molto in questo rapporto nato per gioco nella terza edizione del Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi ha pianto parecchio per Francesco Monte

“Quand’è stata l’ultima volta che ho pianto? Dopo la fine della mia relazione con Francesco Monte mi è capitato spesso”, ha ammesso Giulia Salemi a F. “Che cosa mi ha ferito di più nei sentimenti? In amore ho messo tutta me stessa. Ma il mio uomo non ci credeva come me”, ha aggiunto la 26enne. Insomma, i gossip di qualche settimana fa avevano ragione: l’ex concorrente di Pechino Express non ha vissuto bei momenti a causa della rottura con Francesco. E la nuova relazione di Monte con la modella Isabella De Candia non ha sicuramente giovato al benessere di Giulia, che ha sempre creduto molto nel suo legame col tarantino.

Giulia Salemi oggi è single: Francesco Monte sta con Isabella

Archiviato Francesco Monte, Giulia Salemi è ora single e in cerca del grande amore. “Il mio partner deve farmi sentire la migliore perché sono insicura. Ma un amore così non l’ho ancora trovato”, ha spiegato la terza classificata a Miss Italia 2014.