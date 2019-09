Francesco Monte e Isabella volano in Spagna: la strana voce sulla coppia

Francesco Monte e Isabella De Candia volano in Spagna: la strana voce sulla coppia

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Francesco Monte e Isabella De Candia. I due, dopo aver trascorso dei giorni a Los Angeles, sono da poche ore sbarcati in terra spagnola, a Barcellona. A testimoniarlo è stato lo stesso ex tronista che su Instagram ha pubblicato una serie di stories dell’hotel iberico che l’ha accolto. Nel frattempo dagli Stati Uniti d’America la coppia è stata rincorsa da una voce alquanto interessante, seppur al momento pare non esserci alcuna fonte attendibile sulla questione. Di che cosa si tratta? Nelle scorse ore sul web è rimbalzato il rumors che la modella e Francesco avrebbero consumato un rito matrimoniale laico in terra americana. Esatto, delle nozze in gran segreto.

Monte e Isabella, cosa c’è di vero sulla voce delle ‘nozze laiche’

Manco il tempo di lasciare gli Usa, destinazione Barcellona, che il sussurro di un matrimonio segreto celebrato negli States ha cominciato a ‘strisciare’ in rete. Alcuni siti hanno riportato il rumors, sostenendo che Monte e Isabella si sarebbero sposati in maniera simbolica e dunque non riconosciuta in Italia. Una sorta di gesto per suggellare l’amore da poco sbocciato. Tuttavia è anche giusto dire che, finora, tali rumors sono molto ‘deboli’ in quanto non sono state riportate fonti attendibili che proverebbero che lo scambio di promesse in salsa laica sia avvenuto. Insomma è più probabile che la voce abbia poco fondamento. Sulla questione al momento sia Monte sia Isabella hanno preferito non pronunciarsi.

La modella e l’ex tronista inarrestabili da quando sono usciti allo scoperto

Voci di nozze a parte, l’ex tronista e la modella stanno viaggiando a mille all’ora in tutti i sensi. Sia nei continui spostamenti aerei in lungo e in largo per il mondo, sia in amore. Da quando sono usciti allo scoperto, non si nascondono più. E prima o poi, anche gli agguerriti fan di Giulia Salemi che non hanno ancora digerito la relazione, dovranno farsene una ragione.