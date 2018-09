Giulia De Lellis, messaggio da Karina Cascella: “Disarmante perché…”

Giulia De Lellis, arriva a sorpresa il messaggio da Karina Cascella: “Disarmante perché…”

Se qualcuno pensava che Giulia De Lellis senza il sostegno del rapporto sentimentale con Andrea Damante non ce l’avrebbe fatta a rimanere sulla cresta dell’onda, si starà ricredendo. Da quando infatti la relazione è naufragata, la popolarità dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è cresciuta ancor più. E assieme alla notorietà, per lei, sono aumentate anche le proposte lavorative, le sponsorizzazioni e i progetti di vita. Insomma, pure da single Giulietta se la cava niente male. Addirittura e con sorpresa, su di lei, si è espressa con toni non favorevoli, bensì entusiastici una sua ex ‘nemica’, Karina Cascella. L’opinionista ha scritto un messaggio molto profondo alla De Lellis, giungendo persino a definirla ‘disarmante’. Perché?

Karina Cascella su Giulia De Lellis: ” Stai diventando una donna meravigliosa…”

Perché “Lasciatelo dire, sei di una bellezza disarmante ormai… Stai diventando una donna meravigliosa e a Venezia brillavi di una luce che mi fa troppo piacere vedere”. Questo il pensiero di Karina indirizzato a Giulia e comparso sotto l’ultimo post Instagram della De Lellis. Non è la prima volta che la combattiva opinionista del salotto di Barbara d’Urso si complimenta con Giulietta. Infatti, dopo aver avuto scontri e differenze di vedute per diverso tempo, le due avevano già disteso i rapporti sul finire dello scorso anno. A far ricredere la Cascella fu l’approccio di Giulia nella Casa del Grande Fratello Vip. In quell’occasione Karina fece dietrofront, confessando di essersi sbagliata sul conto della ragazza.

Alessandro Calabrese: anche lui si ricrede sulla De Lellis, la confidenza

Nelle ultime ore Giulia, oltre alle dolci parole della Cascella, ha incassato anche quelle di Alessandro Calabrese. Per l’ex gieffino, stessa situazione di Karina: pure lui ha confidato di essersi sbagliato nel giudicare la De Lellis in passato. Ora che l’ha conosciuta nella vita reale, invece, le sue impressioni sono drasticamente mutate, tanto che ha definito l’ex compagna di Damante una “persona fantastica”.