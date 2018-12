Giulia Cavaglia lascia Uomini e Donne? Strano messaggio dopo accuse di Lorenzo

Uomini e Donne, Giulia Cavaglia indecisa? Un percorso difficile

Sta avendo un percorso davvero tortuoso Giulia Cavaglia a Uomini e Donne! Non è facile essere la corteggiatrice di Lorenzo Riccardi: entrambi hanno un carattere forte e gli scontri sono inevitabili. Dopo un periodo di incertezze, Giulia ha deciso di rimanere per quel tronista. La curiosità non le manca, altrimenti – come ha spiegato già altre volte – gli avrebbe detto addio. Più passano i giorni e più l’interesse nei suoi confronti aumenta, anche se Maria De Filippi le ha fatto ben notare che qualcosa nel modo di corteggiare di Lorenzo è cambiato… Non ha più un occhio di riguardo nei suoi confronti come in passato? I continui litigi potrebbero aver fatto capire a Lorenzo che, fuori dallo studio, potrebbe essere difficile avere una storia con lei.

Lorenzo Riccardi non è più interessato a Giulia Cavaglia? Maria De Filippi la mette in guardia

Molti si stanno chiedendo se, dopo le parole di Lorenzo Riccardi, Giulia Cavaglia abbandonerà Uomini e Donne o se invece vi resterà fino alla fine del trono. Lorenzo le ha detto apertamente che non è più quella che aveva conosciuto all’inizio: una ragazza col reale interesse di concludere l’esperienza televisiva con un uomo che la ama davvero. E se due corteggiatori si sono scontrati per Teresa Langella, le corteggiatrici di Lorenzo non sembrano proprio pazze di lui… Nessuna è realmente interessata al tronista? Magari piace, ma non fino al punto di voler costruire insieme una storia d’amore.

Uomini e Donne news: Giulia Cavaglia pubblica uno strano messaggio su Instagram

Giulia Cavaglia ha però più volte ribadito di voler corteggiare Lorenzo fino alla fine, dopo che Maria De Filippi le ha fatto capire che non sta avendo proprio uno splendido percorso. Giulia, però, non rimpiange le scelte che fa e se sta lì un motivo ci sarà (e non c’entra nulla il fascino delle telecamere): “Non ha senso avere rimpianti – ha scritto su Instagram –. A cose fatte, mai guardarsi indietro!”. Giulia guarderebbe quindi al suo futuro con Lorenzo Riccardi così come starebbe facendo un corteggiatore di Uomini e Donne con Mara Fasone!