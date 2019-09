Conversano, Giada Pezzaioli eliminata a Miss Italia: post sul verdetto

By

Giovanni Conversano commenta il verdetto sull’eliminazione di Giada Pezzaioli a Miss Italia 2019: il post dell’ex tronista

Ieri venerdì 6 settembre è stata decretata la vincitrice di Miss Italia 2019. Al concorso è rimasta in gara fino alle ultime battute anche Giada Pezzaioli. La fidanzata dell’ex tronista Giovanni Conversano è entrata nella rosa delle migliori 10, salvo poi essere eliminata. A spuntarla per l’ambita fascia è stata alla fine Carolina Stramare, già Miss Lombardia. A poche ore dalla conclusione dello show, Conversano si è fatto vivo sui social, parlando del verdetto che ha decretato l’eliminazione della sua compagna, di cui è stato ed è il primo sostenitore.

“Accettiamo serenamente il verdetto”

“In questi giorni vi ho inviato centinaia di sms e tante stories. Grazie a tutti voi per aver supportato Giada” esordisce su Instagram Conversano che poi passa a parlare dell’eliminazione della Pezzaioli, parlando al plurale e quindi anche per bocca della diretta interessata: “Accettiamo serenamente il verdetto, con la consapevolezza che Giada, come ho ripetuto sempre, ha vinto nella vita. Da mamma ha fatto un ‘miracolo’“. Nessun particolare rimpianto, quindi. Anzi maggior consapevolezza che il futuro potrà sorridere ancor di più alla bellisima Giada. “Certi che questa esperienza le darà ulteriori opportunità lavorative”, ha infatti chiosato Conversano.

Miss Italia 2019: l’intervista di Eleonora Daniele, i premi assegnati e le pesanti critiche alla regia televisiva

Dopo un’infinita diretta targata Rai 1, c’è stata la proclamazione di Miss Italia 2019. Il titolo di più bella dello Stivale è andato alla stupenda Carolina Stramare, ragazza che vive a Vigevano. Durante l’evento sono state assegnate anche le altre fasce (Miss Eleganza, Miss Sorriso, Miss Cinema, Miss Social e Miss delle Miss). La manifestazione ha visto inoltre diversi momenti di svago, anche se non sono mancate parentesi impegnate, come l’intervista di Eleonora Daniele a Vera, la madre di Giordana, ragazza uccisa dall’ex convivente con 48 coltellate. La scelta di dare spazio a un tema così ‘tosto’ ha diviso il pubblico: c’è chi ha apprezzato e chi ha trovato la decisione fuori luogo. Pesanti critiche sulla regia televisiva. Su Twitter c’è stata una vera e propria rivolta in tal senso.