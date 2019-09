Carolina Stramare vince Miss Italia 2019: serata infinita

Carolina Stramare vince Miss Italia 2019: la ragazza trionfa al termine di una serata infinita

Miss Italia 2019 è Carolina Stramare, già Miss Lombardia. La ragazza ha trionfato dopo una diretta in onda su Rai 1 pressoché infinita, lunga oltre quattro ore (il sipario è calato all’1,39 e si era alzato intorno alle 21,20). La giovane raccoglie il testimone di Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018. “Un po’ mi dispiace. Spero che questo concorso mi porterà fortuna. Vorrei fare l’attrice”, le parole della Miss uscente. La ragazza ha battuto la concorrenza di Serena Petralia, seconda classificata, e di Sevmi Tharuka Fernando, terza classificata. A dare il premio alla Stramare è stata Simona Quadarella, classe 1998, romana e fenomeno del nuoto italiano, ospite della kermesse di bellezza.

Chi è Carolina Stramare

La nuova Miss Italia è nata a Genova, ma vive a Vigevano; è alta 1 metro e 79, occhi verdi e capelli castani. Diplomata al liceo linguistico, attualmente frequenta un corso di formazione grafica e progettistica all’Accademia di Belle Arti di Sanremo. Oltre al lavoro come modella, pratica l’equitazione a livello agonistico.

L’intervista di Eleonora Daniela a Vera: pubblico diviso

Durante la serata, davvero infinita e a tratti snervante, soppesata da alcuni siparietti e interventi prolissi, non sono tuttavia mancati momenti interessanti. Particolarmente tosto quello in cui Eleonora Daniele, anch’essa ospite del concorso, ha intervistato Vera, la madre di Giordana (la giovane ragazza protagonista del noto caso di cronaca nera; è stata uccisa dall’ex convivente con 48 coltellate). Non tutto il pubblico da casa ha gradito la decisione. Sui social alcuni hanno trovato l’intervista utile e azzeccata, altri l’hanno ritenuta fuori luogo nel contesto dello show. Sul web inoltre sono stati in tantissimi a prendersela con la regia televisiva, giudicata da molti utenti non all’altezza dell’evento.

Tutti i premi consegnati durante la serata

Diversi poi i momenti di leggerezza. Alcuni hanno visto protagonista Giulia Salemi. L’influencer è giunta a Jesolo e ha decretato la Miss Social. Durante la serata, in un paio di occasioni, è anche stata ripresa dal conduttore Alessandro Greco, che ha provocato il malcontento di alcuni fan dell’italo-persiana che su Twitter hanno sostenuto che il presentatore sia stato poco elegante nei suoi confronti. Alla fine sono stati dati anche i premi a Myriam Melluso come Miss Eleganza e Miss Social, a Sevmi Fernando come Miss Sorriso, a Cosmary Fasanelli come Miss Cinema e a Caterina Di Fuccia come Miss delle Miss.