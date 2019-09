Miss social, Miss delle Miss e le altre fasce speciali: gaffe di Greco

Miss Italia 2019: chi sono la Miss Social e la Miss delle Miss

Miss Social e Miss delle Miss, queste le fasce donate alle partecipanti di Miss Italia nell’edizione del 2019. Il concorso di bellezza ha incoronato (oltre la vincitrice principale) altre due concorrenti. Mentre la Miss Social è stata scelta da Giulia Salemi, che dei social ne ha fatto un lavoro, la giuria delle ex Miss invece ha scelto la Miss delle Miss. Lo show, tornato in prima serata su Rai 1, ha incassato diverse critiche ma le ragazze che hanno partecipato erano tutte bellissime, tanto che per la giuria e il pubblico da casa che ha votato è stato difficile decidere. Alessandro Greco è stato il mattatore della serata, facendo da conduttore ma ha anche scaldato il pubblico. Non sono mancate alcune gaffe, soprattutto quando non ricordava i nomi delle Miss, chiedendo addirittura la lista con i nomi delle ragazze.

Miss Social: chi è Myriam Mesullo scelta da Giulia Salemi

“Lei è una ragazza che sa veicolare i messaggi. Ho guardato il suo profilo Instagram e ho visto che sa scrivere, comunicare. Ha scritto una dedica a sua mamma che mi ha fatto quasi piangere. E in un mondo tutto fatto di apparenza, lei è un esempio del contrario“, ha detto Giulia Salemi, giurata di Miss Italia, scegliendo Myriam Melluso come Miss Social. La giovane è Miss Eleganza Calabria 2019 ed ha letteralmente stregato la Salemi per il suo modo di comunicare attraverso i mezzi di comunicazione, cosa importante ai giorni d’oggi.

Miss delle Miss è Caterina Di Fuccia: le fasce speciali

Caterina Di Fuccia è la Miss delle Miss. La giovane è stata scelta dalle “Miss storiche” del concorso, tra cui spiccano i nomi di Martina Colombari, Manila Nazzaro, Denny Medez e tante altre. Tra le fasce speciali invece troviamo di nuovo Myriam Melluso come Miss Eleganza, Sevmi Fernando come Miss Sorriso e Cosmary Fasanelli come Miss Cinema.