Grande Fratello: Giovanni Angiolini ha nuova fidanzata dopo Mary

Giovanni Angiolini: Il dottore del Grande Fratello ha già una nuova fidanzata

Giovanni Angiolini, il famoso dottore conosciuto durante la quattordicesima edizione del Grande Fratello, aveva intrapreso, nella Casa più spiata d’Italia, una relazione con Mary Falconieri, anche lei occupata nel mondo della sanità come infermiera. I due sono stati insieme dal 2015 fino a dicembre del 2017. Ad oggi, Giovanni Angiolini ha trovato un nuovo amore. La nuova fidanzata si chiama Nieves e fa la modella. Quello che si apprende dai social è che Nieves si occupa quotidianamente di fitness dando consigli attraverso video ai suoi followers, vive a Madrid anche se originaria di Barcellona. Lei stessa ha pubblicato una foto nelle sue stories di Instagram insieme a Giovanni Angiolini con una dedica che parla chiaro: “Ti amerò per tutta la vita Giovanni”. I due sembrerebbero essere follemente innamorati. Cattive notizie quindi per i fan che speravano in un ritorno di fiamma con l’ex gieffina Mary.

Perchè è finita tra Mary e Giovanni

Ad annunciare la fine dell’amore tra i due, è stata proprio Mary, circa dieci mesi fa attraverso un post su Facebook. Amarezza, delusione e sofferenza nelle parole della Falconieri, che aveva terminato il suo annuncio con l’auspicio: “Andrà tutto bene..“. Giovanni Angiolini e Mary Falconieri progettavano insieme le nozze e un futuro bambino, ma qualcosa deve essere andato storto, tanto da far finire una storia d’amore sentita e seguita dai fan del Grande Fratello.

Anche Mary Falconieri ha un nuovo amore

Mary Falconieri ha deciso di lasciare Giovanni Angiolini perchè sentiva di non essere più felice insieme a lui. Quello che viveva nell’ultimo periodo era un amore a senso unico, ma la felicità va condivisa. Anche la giovane infermiera che crede nell’amore con la A maiuscola ha voltato pagina, fidanzata ormai da tempo con un noto notaio di Milano originario della Calabria.