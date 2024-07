GF, spuntano indizi sul primo concorrente: cresce la curiosità!

Sono già iniziati i casting per la prossima edizione del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Sui social è immediatamente partito il toto nomi in merito a chi saranno i possibili coinquilini della casa più famosa d’Italia. Nelle ultime ore, un’esperta di gossip, ha diffuso numerosi indizi su chi potrebbe essere il primo concorrente della nuova stagione. In molti stanno tirando ad indovinare e, stando a quanto condiviso, potrebbe trattarsi di un personaggio davvero molto famoso ed amato! Scopriamo insieme quali sono gli indizi e chi potrebbe essere nello specifico.

E’ già da un paio di giorni che l’esperta di gossip Deianira Marzano sta diffondendo su Instagram attraverso alcune storie degli indizi in merito a chi potrebbe essere il primo protagonista della prossima edizione del Grande Fratello. Per il momento sappiamo che si tratta di un uomo e che è di nazionalità argentina. Di professione è uno sportivo, tuttavia non è stato ancora rivelato di che sport si tratti. Il nuovo indizio, infatti, verrà dato da Deianira nella giornata di domani, probabilmente sempre attraverso le sue storie.

L’esperta di gossip non ha voluto ancora spoilerare il nome della persona in questione, tuttavia in molti stanno già provando ad indovinare. Qualcuno ha pensato che si possa trattare del calciatore argentino Mauro Icardi, ex di Wanda Nara. In effetti le caratteristiche ci sono tutte: è un uomo argentino ed è uno sportivo. Per il momento, tuttavia, si tratta di semplici illazioni. Ancora non è stato fatto il nome della persona in questione da parte dell’esperta di gossip, così come non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte degli autori del programma o dei partecipanti.

I possibili ritorni

Già in passato sui social sono state diffuse alcune voci in merito a possibili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello, poi smentite. In particolare si era detto che sarebbe potuta tornare la vincitrice della prima edizione del reality, Cristina Plevani. E’ stato poi fatto il nome di Margherita Zanatta, protagonista dell’edizione del 2010. Secondo altre voci diffuse sul web la produzione sarebbe interessata anche a Vera Gemma e l’esperto di gossip Amedeo Venza ha aggiunto i nomi di Jasmine Carrisi, Nicola Tedde, Luca Vezil e Cristiano Iovino.