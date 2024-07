Grande Fratello: possibili ritorni vip nella prossima edizione (rumor)

E’ da poco terminata l’ultima edizione del Grande Fratello, che ha visto Perla Vatiero aggiudicarsi il titolo di vincitrice, e già si parla della prossima. Sono difatti iniziati i casting per scegliere i nuovi concorrenti che trascorreranno diversi mesi dinanzi le telecamere nella casa del noto reality di Canale 5. Stando ad alcune indiscrezioni sul web potrebbero esserci anche numerosi ritorni, sia tra i protagonisti di quest’anno sia di passate stagioni. Scopriamo insieme di chi si tratta nello specifico e chi ha lanciato il rumor.

Sono già iniziati i provini per la prossima stagione del Grande Fratello. Uno dei protagonisti di quest’anno, Giuseppe Garibaldi, ha accettato d’incontrare alcuni di loro ed aiutare nei casting. Stando a diverse voci potrebbero esserci alcuni ritorni. Già si era parlato della vincitrice della prima edizione del reality, Cristina Plevani, che ha tuttavia prontamente smentito il rumor. Nelle ultime ore sono comparse ulteriori indiscrezioni sul web in merito ad altri possibili nomi. A lanciarle è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano con una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale.

Deianira ha lanciato lo scoop che potremmo rivedere nella prossima edizione del Grande Fratello addirittura alcuni dei protagonisti dell’ultima stagione del Grande Fratello vip. Non ha tuttavia fatto dei nomi specifici, pertanto non resta che attendere delle notizie più certe a riguardo. Per il momento possiamo fare solo qualche supposizione. L’esperta di gossip ha poi aggiunto che potremmo rivedere quasi sicuramente Margherita Zanatta, figlia di Marino Zanatta. Quest’ultima ha già preso parte al reality show nel 2010 per la sua undicesima edizione.

Qui di seguito gli screenshot delle storie pubblicate su Instagram da Deianira Marzano:

Secondo altre voci circolate sul web, la produzione sarebbe interessata anche a Vera Gemma. L’esperto di gossip Amedeo Venza ha invece fatto i nomi di Jasmine Carrisi, Nicola Tedde, Luca Vezil e Cristiano Iovino. Al momento, tuttavia, ancora non c’è nessun nome certo. La produzione non ha dato notizie ufficiali in merito al nuovo cast, così come i personaggi in questione non si sono pronunciati in merito. Non resta quindi che attendere una conferma o una smentita da parte dei diretti interessati così come avvenuto nel caso di Cristina Plevani.