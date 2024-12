Giorgi ricoverata, racconto a Verissimo. Poi come passerà il Natale

Eleonora Giorgi è ormai uno degli ospiti fissi di Verissimo. L’attrice si collega difatti periodicamente con lo studio e Silvia Toffanin per aggiornare in merito alle sue condizioni di salute, essendo affetta da tumore ormai da circa un anno. Nello specifico questo pomeriggio ha parlato del suo recente ricovero, spiegando nel dettaglio cosa sia successo. Poi, in vista del Natale, ha rivelato come lei e la sua famiglia trascorreranno queste feste. Non era difatti sola ma in collegamento con lei c’erano anche i suoi figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, con le mogli Clizia Incorvaia e Serena Meriggioli ed il nipotino Gabriele.

Come di consueto oggi pomeriggio è andata in onda su Canale 5 un’altra puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Quest’ultima si è collegata ancora una volta con Eleonora Giorgi, ormai ospite fissa del programma. L’attrice viene difatti intervistata periodicamente dalla conduttrice per aggiornare in merito alle sue condizioni di salute, essendo affetta da tumore. Proprio a riguardo, Eleonora ha rivelato di aver subito recentemente un ricovero dovuto ad un picco glicemico. Tuttavia ha immediatamente rassicurato sia lo studio che Silvia affermando di aver risolto il problema e di stare meglio.

Giorgi ha poi raccontato alla conduttrice come trascorrerà il Natale. L’attrice passerà le feste in famiglia. Suo figlio Paolo ha difatti spiegato come lui e Clizia abbiano deciso di restare a Roma per fare compagnia ad Eleonora. Quest’ultima ci ha tenuto a sottolineare come le sue nuore abbiano deciso di rinunciare ai propri impegni pur di stare con lei a Natale, facendole quindi questo bellissimo regalo. Da sempre, difatti, Giorgi ha un bellissimo rapporto sia con Clizia che con Serena. L’attrice ha aggiunto che con loro ci saranno anche i genitori di Incorvaia, con i quali si è instaurato una grande amicizia, ed il suo ex marito Massimo Ciavarro che arriverà da Lampedusa. I due hanno difatti conservato un ottimo legame e lui le è stato molto vicino durante questo periodo difficile. Andrea ha difatti sottolineato come sia stato l’unico a dargli il cambio per le notti in ospedale.