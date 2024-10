Verissimo, Giorgi malata: gesto del suo ex non passa inosservato

Oggi è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Lo studio si è collegato con Eleonora Giorgi che ha aggiornato in merito alla sua malattia. Questa volta, però, in compagnia dell’attrice c’era anche il suo ex marito Massimo Ciavarro. Proprio quest’ultimo le è stato particolarmente accanto in quest’ultimo anno ed un suo gesto nel corso dell’intervista non è passato inosservato ai telespettatori. Scopriamo meglio di che cosa si tratta.

Come di consueto anche questa domenica, 6 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Oggi lo studio si è collegato ancora una volta con l’attrice Eleonora Giorgi, la quale ha aggiornato i suoi fan e la conduttrice in merito alla sua malattia. Da un anno, difatti, ha scoperto di avere un tumore al pancreas. Questa volta non era sola ma con lei si è collegato anche il suo ex marito Massimo Ciavarro. E’ stato proprio lui a starle particolarmente vicino in quest’ultimo periodo così complicato.

Il legame tra i due, nonostante si siano ormai separati, continua ad essere molto solido. C’è difatti un grande affetto tra loro, così come ha dimostrato non solo la vicinanza di Ciavarro a Giorgi nella malattia ma anche un gesto compiuto dall’attore nel corso della loro intervista con Silvia Toffanin. Eleonora ha difatti raccontato di stare seguendo un nuovo ciclo di cure e che non sa come andrà. A quel punto si è visto chiaramente Massimo incrociare le dita delle mani con fare speranzoso. Inoltre Ciavarro ha tenuto la mano della sua ex per quasi tutta la durata del collegamento con lo studio di Verissimo e spesso l’ha accarezzata premurosamente.

La dedica di Paolo Ciavarro

Entrambi si sono poi evidentemente commossi quando Silvia Toffanin ha voluto fare loro una sorpresa. La conduttrice ha difatti mostrato un video con loro figlio Paolo. Il ragazzo ha fatto una dolcissima dedica ai propri genitori, sottolineando la forza della mamma in un momento così difficile ed il fatto che il padre, nonostante non siano più sposati, sia stato sempre presente e vicino alla sua ex moglie.