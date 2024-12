Malgioglio scatenato da Toffanin, che gaffe! Zanicchi lascia la sedia

Nella puntata di Verissimo andata in onda questo pomeriggio su Canale 5 Silvia Toffanin ha ospitato il trio composto da Iva Zanicchi, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio. Proprio quest’ultimo si è reso protagonista di diversi siparietti divertenti. Le due colleghe l’hanno difatti punzecchiato più volte. Poi il famoso ciuffo bianco della tv si è abbandonato ad un’affermazione che, involontariamente, ha fatto dispiacere Iva che si è alzata dalla sedia pronta ad abbandonare lo studio. Scopriamo meglio che cosa è successo.

Come di consueto oggi pomeriggio su Canale 5 è andata in onda un’altra puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Questa ha ospitato in studio Iva Zanicchi, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio che hanno tenuta un’intervista a tre con la conduttrice. Sono stati diversi i momenti divertenti. In particolare Iva ed Orietta si sono alleate contro Cristiano, prendendolo bonariamente in giro in più di un’occasione. Quando Malgioglio si è definito bello, difatti, Berti ha immediatamente evidenziato come fosse, invece, simpatico. Zanicchi ha poi rincarato la dose. Cristiano l’ha presa a ridere, comprendendo l’ironia delle sue colleghe.

Zanicchi non ha preso allo stesso modo, invece, un’affermazione di Malgioglio. Nel corso dell’intervista con Toffanin, difatti, l’autore ha parlato della sua collaborazione proprio con la collega. Tuttavia ad una certa ha detto “Subito dopo è arrivata Mina…”, portando Iva a dispiacersi ed alzarsi dalla sedia come a voler abbandonare lo studio. Fortunatamente, però, la cantante ha fatto solo una finta ed è rimasta, continuando quindi la sua intervista con Silvia ed i colleghi.

Poco dopo c’è stato l’ennesimo siparietto divertente sempre con Cristiano ed Iva. Quest’ultima ha difatti raccontato un aneddoto con protagonista Malgioglio. Stando alla storia questo sarebbe finito nel marsupio di un canguro mentre si trovava in Australia! Chiaramente, anche in questo caso, lo studio è scoppiato a ridere. Ed ancora, mentre Zanicchi stava parlando, il collega ha cercato di aggiungere qualcosa portando lei a sottolineargli come parlasse sempre lui. La risposta di lui è stata “Siete due vipere”. Poco dopo, poi, ne ha fatta un’altra. Ha difatti chiamato Iva Orietta, portandola a minacciare “Adesso me ne vado davvero!”. Anche in questo caso, però, non l’ha fatto.

E ancora, Cristiano ha elogiato Mina, Zanicchi e Berti, sottolineando come altre cantanti impiegassero anche più di una settimana per far riuscire bene una canzone o alcune si portassero amuleti, citando un corno. A quel punto Iva gli ha ricordato che è lei quella che ha sempre il corno con sé, facendogli notare l’ennesima gaffe! Poi, però, ne ha fatta una anche lei sbagliando la regione di provenienza del collega. Una cosa è sicura: quando c’è il trio Malgioglio-Berti-Zanicchi il divertimento è assicurato!