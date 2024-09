Tale E Quale, che risate! Da Malgioglio a Di Pietro: i meme del web

Questa sera è andata in onda su Rai 1 la seconda puntata di Tale E Quale Show, il programma basato sulle imitazioni condotto da Carlo Conti. La puntata è stata caratterizzata dalle risate quasi dall’inizio alla fine. In particolare a far parlare gli spettatori sul web sono stati il look sfoggiato da Cristiano Malgioglio e l’esibizione di Carmen Di Pietro e Roberto Ciufoli. Ne sono nati addirittura dei meme! Scopriamo insieme per quale motivo e che cosa è successo durante la puntata.

Quante risate questa sera a Tale E Quale Show! La puntata di oggi, venerdì 27 settembre, è stata difatti ricca di momenti divertenti. I protagonisti sono stati senza ombra di dubbio Carmen Di Pietro e Roberto Ciufoli, che hanno dovuto imitare in coppia Gaia e Tony Effe con la loro hit estiva “Sesso E Samba”. La loro performance ha dato vita a tantissimi meme sul web, diventando la più commentata della serata. Ancor prima d’iniziare Carmen ha fatto ridere il web appellando il suo compagno di squadra “Ciufolo” invece di Ciufoli e sbagliando il titolo della canzone in “Samba E Zucchero” o “Samba E Zucca”.

Il web ci ha chiaramente dato dentro con i commenti:

Anche l’esibizione ha dato vita a tantissimi momenti divertenti e commenti da parte dei telespettatori. In particolare a far ridere il pubblico sono state le frasi di Ciufoli in risposta a quanto cantato da Di Pietro. Nello specifico nella parte della canzone che dice “Andare via” Roberto ha risposta “E và và” e a “La notte mi sbrana” invece ha replicato con un “Ma magari”.

E anche sul web qualcuno ha fatto ironia utilizzando proprio il testo della canzone:

Di seguito riportiamo qualche altro commento apparso sul web in merito alla loro performance:

Le risate sono continuate anche nel momento del giudizio da parte dei giudici. Carmen Di Pietro ha esordito chiedendo “Com’è andata la faccenda?”, scatenando ulteriori meme sul web. E ancora ha sbagliato il nome di Christina Aguilera chiamandola Anguillara! Anche Ciufoli ha rincarato la dose commentando con un “M’impicco adesso” in riferimento alla sua performance con Di Pietro.

Di seguito riportiamo qualche commento:

Altro grande protagonista della serata è stato Cristiano Malgioglio che ha sfoggiato uno dei suoi eccentrici look, questa volta volendo omaggiare la Sicilia. Il suo copricapo richiamava difatti il famoso Moro siciliano. Immediatamente i telespettatori hanno trovato una somiglianza con il Professor Raptor di Harry Potter, dando vita a tantissimi meme e commentando il look del giudice su X (ex Twitter).

Di seguito alcuni dei commenti più significativi: