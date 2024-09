Tale E Quale, Carmen Di Pietro: valanga di gaffe, Conti in soccorso

Questa sera su Rai 1 è andata in onda la prima puntata di Tale E Quale Show, il programma basato sulle imitazioni condotto da Carlo Conti. Tra i tanti protagonisti di questa nuova edizione c’è anche la soubrette Carmen Di Pietro. Quest’ultima si è esibita in un’imitazione della cantante Donatella Rettore, terminata con Conti che è dovuto correre in suo soccorso! Anche dopo la sua performance i momenti imbarazzanti non sono finiti. La concorrente si è difatti abbandonata ad una serie di gaffe mentre parlava con i giudici. Scopriamo meglio che cosa è successo.

E’ ricominciato questa sera Tale E Quale Show, il programma basato sulle imitazioni condotto da Carlo Conti. Tra i concorrenti di quest’anno c’è anche Carmen Di Pietro. Quest’ultima si è dovuta cimentare con l’imitazione di Donatella Rettore, eseguendo il suo brano “Kobra”. Già la sua esecuzione ha fatto parecchio discutere il web a causa di qualche stonatura, così come ha attirato qualche critica da parte dei giudici ed in particolare di Cristiano Malgioglio. La performance è inoltre terminata con lei seduta per terra che non riusciva più ad alzarsi. Il conduttore Carlo Conti si è immediatamente fiondato ad aiutarla per rimetterla in piedi.

Anche dopo i momenti imbarazzanti non sono terminati. La soubrette si è difatti abbandonata ad una serie di gaffe mentre parlava con i giudici. In particolar modo Cristiano Malgioglio, commentando la sua esibizione, ha affermato che avrebbe preferito essere morso da un komodo piuttosto che ascoltarla cantare. A quel punto Di Pietro ha risposto chiedendo cosa fosse un komodo, supponendo si trattasse di un comodino! Il siparietto è stato davvero esilarante!

Poco dopo Carmen ha fatto un’ulteriore gaffe. Nello specifico ha sbagliato il nome della cantante lirica Maria Callas. Nel citarla, difatti, l’ha chiamata erroneamente Sofia! Quando le è stato fatto notare l’errore ha risposto che poi non faceva molta differenza, che in fondo sempre Callas era! Il siparietto è diventato immediatamente uno dei più commentati sul web, in particolar modo su X, così come la sua esibizione.

Di seguito riportiamo solo alcuni dei commenti più significativi: