Giordano Mazzocchi: “Se non rischi non saprai mai”, ritorno a UeD? La verità

Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi corteggia Sara?

Recentemente si è parlato di un ritorno di Giordano Mazzocchi a Uomini e Donne come corteggiatore della nuova tronista Sara, e a intervenire sul gossip è stato Luigi Mastroianni, senza riuscire tuttavia nell’intento di bloccarne la diffusione nel Web. Oggi i riflettori si sono accesi ancora una volta su di lui perché ha scritto delle parole piuttosto ambigue a commento di una foto che lo immortala mentre lavora come deejay. In realtà Mazzocchi potrebbe aver voluto riferirsi a tutt’altro e non per forza alla nuova presunta esperienza a Uomini e Donne, ma è ovvio che in giorni così ricchi di pettegolezzi ognuno possa credere a un nuovo inizio su Canale 5. Veniamo al dunque.

Giordano Mazzocchi, il post ambiguo su Instagram: “Se non rischi non saprai mai”

Giordano ha scritto esattamente “Se non rischi non provi e se non provi non saprai mai”. Non poche persone hanno capito che il rischio a cui ha fatto riferimento Giordano fosse il presunto corteggiamento a Sara, mentre a nostro avviso Mazzocchi ha voluto riferimento semplicemente a questa nuova avventura come deejay che, anche leggendo i suoi post su Instagram e dando un’occhiata alle storie, pare avergli dato parecchie soddisfazioni. E anche un po’ di nervosismo.

UeD anticipazioni, le ultime news sul programma di Canale 5

Le ultime anticipazioni su Uomini e Donne intanto sono concentrate non su Giordano ma sulle coppie di Temptation Island che – come ormai saprete – sono quasi tutte scoppiate, e Temptation Island Vip pare farà non meno danni. Il Vicolo ha recentemente diffuso delle news sulla reazione di Tina Cipollari alle lacrime amare di Katia Fanelli che era incredula in puntata per la storia nata tra il suo ex Vittorio Collina e Vanessa. Saremmo tutti molto increduli anche se dovessimo vedere Giordano a Uomini e Donne ma crediamo che ciò non avverrà. In ogni caso vi aggiorneremo.