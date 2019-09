Uomini e Donne anticipazioni: Tina sclera ed esce, Katia distrutta dal dolore

Anticipazioni Uomini e Donne: le coppie di Temptation Island protagoniste della prima puntata

Le ultime anticipazioni su Uomini e e Donne vengono ancora una volta dal Vicolo delle News che già in questi giorni aveva pubblicato una sintesi di ciò che è accaduto in puntata. Come ben sapete, la prima registrazione è stata dedicata al confronto tra le varie coppie di Temptation Island e parecchio tempo se n’è andato con Katia Fanelli, ora single, e Vittorio Collina che invece ha deciso di iniziare una storia d’amore con Vanessa. Oggi sappiamo che Tina Cipollari ha difeso per tutta la puntata “Miss Fotonica” e che ha usato parole dure contro i neo-fidanzatini Vittorio e Vanessa.

Uomini e Donne anticipazioni, Tina Cipollari difende Katia Fanelli

In puntata Katia è parsa a tutti davvero affranta, come tra l’altro lei stessa ha cercato di spiegare sottolineando che non si sarebbe mai aspettata un tale coinvolgimento da parte di Vittorio e soprattutto che avesse iniziato una storia seria con Vanessa. La ragazza è stata sul punto di piangere per ben tre volte e le talpe del Vicolo assicurano che era tremante e molto confusa; è per questo che Tina è intervenuta in sua difesa con una frase piuttosto esplicita: “Quelle che parlano parlano – avrebbe esclamato la Cipollari che già ha fatto parlare di sé per un duro attacco negli ultimi giorni – non fanno mai nulla, le santarelline invece sco…no!”. “Mimando il gesto con le mani – scrive poi Il Vicolo – è uscita”.

Le ultime news su Uomini e Donne

Vi ricordiamo che nella prima puntata di Uomini e Donne succederà davvero di tutto, al punto che gli stessi tronisti inizieranno a discutere fino all’intervento di Maria De Filippi. Sarà um appuntamento movimentatissimo che vi consigliamo di non perdere perché il trash e i colpi di scena sono assicurati!