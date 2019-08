Tina Cipollari durissima con Er Faina a Temptation Island Vip 2, l’ultimo attacco

Temptation Island Vip 2, Er Faina distrutto da Tina Cipollari

Nessuno avrebbe mai immaginato che Tina Cipollari si sarebbe schierata così apertamente contro Damiano Er Faina dopo aver appreso che il ragazzo sarebbe stato uno dei partecipanti di Temptation Island Vip 2 assieme alla sua Sharon Macrì. I motivi sono ancora ignoti, visto che la Cipollari non è entrata troppo nel dettaglio, ma vien facile ipotizzare che la vamp non abbia gradito il modo in cui l’influencer si è schierato contro le coppie dei vecchi Temptation Island e più in generale contro alcuni volti noti della televisione, come ad esempio Barbara d’Urso. “In tv – queste le sue parole dopo aver scoperto della partecipazione di Damiano Coccia a Temptation Island Vip – in autunno, ho appena appreso, potremo ammirare un insolito esemplare di Omostercus, un mix tra un maiale e una faina”.

Tina Cipollari contro Er Faina: gli attacchi su Instagram

Parole durissime che Tina ha ricondiviso sul proprio profilo Instagram. Per la precisione, un profilo l’ha taggata tra le storie ricordandole ciò che aveva pubblicato qualche giorno prima – cioè le parole che vi abbiamo riportato – e sottolineando che è stata “una gran signora a limitarti con questo post! I reality ti possono portare alle stelle come alle stalle. Il pubblico è sovrano e vedrai che tornerà [Damiano, ndr] nella stalla!”. Lei non solo ha condiviso il post ma ha pubblicato anche uno screenshot al titolo di un articolo: “Damiano Coccia alias ‘Er Faina’ sbarca a Temptation Island Vip: quando l’immondizia nei mari non è mai abbastanza”. Attacchi durissimi dunque, a cui vedremo cosa risponderà il tanto chiacchierato partecipante.

Le ultime anticipazioni su Er Faina e Sharon

Intanto dalle prime anticipazioni su Temptation Island Vip 2 abbiamo appreso che Er Faina ha già perso la pazienza per alcune cose che ha visto, ed è per questo che siamo curiosi di vedere subito la puntata. Come reagirà Tina quando lo vedrà? E come reagiranno tutti gli altri dopo che vedranno gli atteggiamenti di Damiano con le tentatrici? Staremi a vedere! Si preannuncia un’edizione scoppiettante.