Uomini e Donne, news Giordano: “Ne sentivamo la mancanza”, lui non ci sta

Giordano Mazzocchi, il successo dopo Uomini e Donne

Dopo Uomini e Donne e Temptation Island Vip Giordano Mazzocchi ha raggiunto un gran successo e questo nonostante la fine della sua storia con Nilufar Addati. Forte del riscontro ottenuto presso il pubblico, da un po’ di tempo Giordano sta portando avanti dei progetti nel mondo della musica che sembrano entusiasmarlo parecchio: lo dimostrano i tanti post, le foto e i video che pubblica su Instagram in cui lo si vede alla console. Non si tratta di una strada mai battuta dagli ex tronisti o corteggiatori di Uomini e Donne: non pochi in effetti sono diventati deejay e la strada di Giordano potrebbe essere la stessa, sebbene l’ex di Nilufar faccia anche altro nella vita (sappiamo tutti ad esempio che è maestro di sci come Antonio Moriconi).

Uomini e Donne news, critiche a Giordano: il progetto che fa discutere

L’ultimo post che ha pubblicato Giordano sul noto social network di Mark Zuckerberg ha attirato delle critiche che lo hanno spinto a intervenire e che riguardano proprio questa sua volontà di mettersi in gioco. “Ecco – gli ha scritto un follower – l’ennesimo dj improvvisato… Ne sentivamo proprio la mancanza!”. “E tu – questa la risposta dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne – sei l’ennesimo profilo falso, che non ha le p…e di metterci la faccia. Intanto noi mentre improvvisiamo ci divertiamo, tu dietro un telefono a scrivere commenti non penso”. Non osiamo neanche immaginare il colore rosso paonazzo della faccia di Giordano mentre scriveva questo messaggio… lo conosciamo tutti ormai, no?

Giordano, è polemica per il lavoro di deejay: “Solo perché sei famoso”

“Era un modo ironico – ha ribattuto in seguito l’utente – per dirti che ci sono persone che si fanno un m…o tanto per praticare un mestiere e poi non riescono, mentre tu solo perché sei famoso improvvisamente diventi stilista, organizzatore di eventi, dj e quant’altro… Non lo trovo giusto e lo dico, se ti offendi mi spiace ma non credo di averti offeso”. Il discorso mostra una certa frustrazione nei confronti di chi riesce a raggiungere importanti traguardi dopo aver partecipato a Uomini e Donne e superando magari chi si impegna con sacrificio e dedizione per tanto tempo: si può capire il senso ma non si comprende allora cosa debba fare un ex di Uomini e Donne… il tronista a vita? Uno sarà anche libero di costruirsi una propria carriera sfruttando il momento favorevole e dedicandosi alle proprie passioni, no? Vi lasciamo al post: