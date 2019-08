Uomini e Donne, Giordano corteggiatore di Sara Tozzi? Luigi risponde

Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi corteggiatore di Sara Tozzi? Arriva la risposta di Luigi Mastroianni

Le registrazioni dell’amata trasmissione Uomini e Donne sono iniziate. Giovedì 29 Agosto è stata registrata la prima puntata del trono classico durante la quale sono stati presentati i nuovi tronisti. Tra di loro ci sono volti nuovi e volti che invece già conosciamo, che abbiamo visto e intravisto nel corso di alcuni programmi di Maria De Filippi. Da stamattina, però, era iniziata a circolare una notizia molto particolare. Sul popolare social Instagram alcune fan page dedicate al programma avevano annunciato che Giordano Mazzocchi, ex corteggiatore ed ex fidanzato di Nilufar Addati, molto presto sarebbe tornato negli studi di Uomini e Donne per corteggiare la tronista Sara Tozzi. La notizia ha iniziato a diffondersi a macchia d’olio sino a quando non è arrivata la risposta di Luigi Mastroianni, grande amico proprio di Giordano.

Giordano Mazzocchi sarà tra i corteggiatori di Sara Tozzi? La risposta di Luigi

Le pagine che riportano questa novità si stanno moltiplicando e proprio tra i commenti di una di queste non passano inosservate le parole di Luigi Mastroianni. Una pagina fan dedicata ai gossip e i programmi televisivi riportava: “Si vocifera sul web che Giordano Mazzocchi scenderà a corteggiare Sara. Siete contenti?”. A quel punto Luigi Mastroianni ha ironicamente risposto così: “Speriamo che la prossima settimana sia la volta buona per la nomina di Ministro!”. Dunque le sue parole sembrano indicare che la notizia sia stata inventata di sana pianta e che quindi Giordano Mazzocchi non tornerà a Uomini e Donne per corteggiare la Tozzi.

Giordano Mazzocchi i fan sognano un ritorno con Nilufar Addati

Rivedere Giordano seduto sulle famose poltroncine rosse per corteggiare un’altra ragazza sarebbe un colpo al cuore per chi ha seguito con passione la storia d’amore che ebbe con Nilufar Addati. I due formavano una meravigliosa coppia e la loro rottura ha sconvolto tutti i loro fan. Tra di loro, infatti, c’è ancora qualcuno che sogna di rivederli insieme, come una volta. Per ora però bisogna stare coi piedi per terra, Giordano e Nilufar infatti sembrano aver separato le loro strade per sempre.