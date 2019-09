Giordana Angi e Rudy Zerbi, botta e risposta: “I miei fan non ti seguono”

Amici ultime notizie, Giordana e Rudy si punzecchiano su Instagram: ecco cos’è successo

Non hanno avuto un rapporto idilliaco all’interno della scuola di Amici, Giordana Angi e Rudy Zerbi: il professore le ha sempre riconosciuto una grande bravura quando canta i suoi brani, meno quando si cimenta in quelli degli altri, chiamandola spesso “karaoke” (per lui assomigliava vocalmente a Gianna Nannini). Ma adesso il loro rapporto è migliorato? Assolutamente sì, e ci scherzano su. I due sono stati i protagonisti di un botta e risposta su Instagram che ha divertito i follower di entrambi.

Giordana Angi attacca Rudy Zerbi e parla dei suoi fan

Rudy ha filmato Giordana mentre autografava le copie del suo album Voglio essere tua: “Posso assicurare i tuoi fan che li hai firmati tutti tu”; la cantante lo ha punzecchiato: “Ma i miei fan non ti seguono… quindi è inutile!” E sì, i seguaci della Angi non hanno mai sopportato l’insegnante di Amici per via delle critiche affilate nei suoi confronti. Ma il passato è passato e adesso i due sanno bene come divertirsi. Un momento d’oro, per Giordana, che ha scritto anche per Tiziano Ferro (avete letto la notizia del figlio in arrivo?).

Zerbi risponde a Giordana: divertimento su Instagram!

Dopo le ultime storie di Instagram pubblicate da Andreas Muller attraverso le quali ha fatto una dedica d’amore a Veronica Peparini, Zerbi ha poi cercato di infastidire Giordana con queste parole: “Sei bella in questa foto. Sei tu?”; e lei, ridendo: “No, è mia cugina, è svizzera”. La cantante è ritornata nel talent show in qualità di coach: “Che emozione! Felice di esser tornata su quel palco, di aver cantato Oltre Mare e di esser stata accanto ai miei bianchetti. Si ricomincia a lavorare”. Vedremo su quel palco anche Riki? Ha fatto chiacchierare prima per il suo sosia e adesso per la confessione della sua “diversità”.