Tiziano Ferro figlio con Victor Allen: il cantante racconta tutta la verità

Figlio Tiziano Ferro: pronto a fare il genitore assieme al marito Victor Allen? L’indiscrezione di Novella 2000

Questione di minuti. Novella 2000 pubblica un articolo con cui spiega che Tiziano Ferro e Victor Allen starebbero aspettando un figlio e istantaneamente il cantante di Accetto miracoli decide di rispondere. Poche volte succede che un personaggio famoso risponda alla velocità della luce agli ultimi gossip che lo riguardano. Tiziano ha spiazzato tutti pubblicando una Instagram story con cui spiega davvero tutto, lasciando con l’amaro in bocca i suoi fan… Qual è dunque la verità sulla notizia del presunto figlio di Tiziano Ferro? Non c’è bisogno di indagare, visto che l’artista ha messo un punto sul pettegolezzo.

Tiziano Ferro parla del figlio: la risposta alla rivista di gossip

Cicogna in arrivo per Victor e Tiziano? Novella 2000 ha lanciato una bomba: i due sarebbero diventati probabilmente genitori! La notizia, in pochissimi minuti, ha generato un grande rumore, tanto che lo stesso Ferro l’ha letta. E non ha potuto evitare di rispondere. Il suo messaggio è stato chiaro, non ha bisogno di chissà quale interpretazione: “Non stiamo per diventare papà”. L’unico figlio che abbraccerà prestissimo è il suo ultimo lavoro discografico: ha recentemente presentato Accetto miracoli, un pezzo scritto assieme a una cantante famosa di Amici di Maria De Filippi.

Victor Allen e Tiziano Ferro ultime notizie: dopo il matrimonio, la voglia di diventare genitori

Tiziano Ferro ha sempre parlato del suo desiderio di diventare padre, ma non sembra essere questo il momento più propizio, anche perché sarà occupato per diversi mesi col suo tour in giro per l’Italia (e non solo). All’incirca due mesi fa, Tiziano ha coronato il sognato di sposarsi con Victor Allen, un imprenditore che ha messo le basi per una bellissima storia d’amore col cantante. E il figlio quando arriverà? Saranno i due a rivelarci tutto!