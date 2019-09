Amici, Giordana Angi scrive a Tiziano Ferro: il messaggio

Giordana Angi e Tiziano Ferro, una fruttuosa collaborazione: la cantante di Amici ha scritto un messaggio per lui

Giordana Angi è al settimo cielo! Finalmente è uscito il brano Accetto miracoli di Tiziano Ferro per il quale ha dato il suo contributo: il cantante ha sempre creduto nella capacità di scrivere canzoni della ragazza e, per questa ragione, ha deciso di avere una canzone realizzata proprio da lei. Quando Ferro le ha fatto la proposta, Giordana non si è tirata indietro, ma la paura di sbagliare è stata tanta: non è facile scrivere un pezzo per un mostro sacro della musica italiana, che ha cantato brani indimenticabili come Serenere, L’amore è una cosa semplice, Perdono e Troppo buono. Giordana ha però preso coraggio e non ha deluso assolutamente le aspettative di Ferro.

Le parole di Giordana Angi per Tiziano Ferro: un momento bellissimo

Sul suo profilo Instagram, Giordana Angi ha scritto questo messaggio: “È uscito #accettomiracoli, sono così felice ed onorata d’aver scritto questo pezzo con te, Tiziano Ferro”. Il cantante, in passato, aveva parlato della felice collaborazione con la seconda classificata dell’ultima edizione di Amici, e ora tutti possono ascoltare il loro brano. Magari Tiziano Ferro lo canterà per la prima volta ad Amici Celebrities? Giordana fa la coach e, ultimamente, è stata vittima di un “terribile” scherzo.

