Amici Celebrities cast, Andreas Muller conferma ritorno

Cast Amici Celebrities: Andreas Muller ballerino professionista, arriva la conferma che tutti aspettavano

Andreas Muller farà parte del cast di Amici Celebrities. La conferma è arrivata direttamente dal ballerino che, in questo periodo, non sta mai fermo: è in giro per l’Italia assieme a Veronica Peparini per via di molteplici stage e quest’anno lo rivedremo anche nella versione Vip del talent show di Canale 5. E quella di cantanti e ballerini non famosi? Sicuramente. Amici è la sua casa e le porte sono sempre aperte: dopo la sua vittoria, ha vissuto altri momenti indimenticabili all’interno della trasmissione e ha incontrato l’amore della sua vita, Veronica Peparini, con la quale ha una storia che dura già da più di un anno.

Ultime notizie Amici Celebrities, Andreas Muller scrive un messaggio con cui spiega tutto

Dopo aver visto ad Amici un grande amico di Andreas, Riki (che ha scritto un messaggio inaspettato a Emma Marrone), ora è ritornato anche lui nella scuola più famosa d’Italia per dare un supporto a tutti i famosi di Amici Celebrities che si sono avvicinati al mondo della danza. Ecco cos’ha scritto su Instagram: “Oggi è lunedì. Sabato è quasi vicino e sono sicuro che già sapete dove ci vedremo”. La sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi è confermata e para abbia realizzato delle coreografie assieme a Chiara Giordano.

Professionisti Amici Celebrities, Andreas Muller non sarà l’unico… Chi saranno gli altri cantanti e ballerini?

Potremmo vedere ad Amici Celebrities altri volti noti che hanno reso famoso il talent show: confermati Alberto Urso e Giordana Angi come coach, potrebbe esserci anche Irama e non solo. Forse anche concorrenti di passate edizioni come Antonino Spadaccino? Ha scritto un messaggio che ha fatto capire tanto sulla sua nuova vita.