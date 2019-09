Amici Celebrities, Chiara Giordano confessa: “Tanta fatica”

Chiara Giordano ad Amici Celebrities: l’ex di Raoul Bova ha parlato del suo percorso nella scuola di Canale 5 con un messaggio ai suoi fan

La prima puntata di Amici Celebrities si avvicina sempre di più! I concorrenti delle due squadre avversarie stanno provando e riprovando per portare a casa uno show coi fiocchi: certo, fare i ballerini o i cantanti non è il loro lavoro, ma si impegneranno comunque duramente per dimostrare quello che sanno fare. Chiara Giordano, la famosa ex di Raoul Bova, ci sta mettendo anima e corpo: nella versione Vip di Amici ci dimostrerà come sa ballare e, grazie a fior fiori di professionista, è riuscita a realizzare coreografie che lasceranno tutti senza parole.

Chiara Giordano, ballerina della squadra Blu di Alberto Urso: le sue parole sulla nuova avventura che la vedrà protagonista

Adesso, su Instagram, Chiara Giordano ha pubblicato un post con cui ha spiegato come sta procedendo il suo percorso all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi: “Non ci sono parole, solo tante emozioni, tanta fatica e tanto ma veramente tanto Amore per quello che sto facendo”. Lei è capitata nella squadra Blu, quella guidata da Alberto Urso, il tenore vincitore dell’ultima edizione del talent show. Sono stati recentemente rivelati tutti i componenti delle due squadre.

Amici Celebrities news: tutto quello che c’è da sapere sulla versione Vip del talent show Mediaset

Non mancano le anticipazioni di Amici Celebrities. Abbiamo da poco saputo da chi è composta la giura e che l’ex allievo Riki è stato avvisato all’interno della scuola… per fare cosa? Un’edizione speciale che ha anche qualche mistero e che riuscirà sicuramente a far chiacchierare con personaggi come Chiara Giordano, Filippo Bisciglia e non solo… Ne vedremo delle belle!