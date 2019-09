Amici, Riki è ritornato nella scuola: “Finiamo dove tutto è iniziato” (Foto)

Riccardo Marcuzzo di nuovo nella scuola di Amici: il sosia del cantante sorprende ancora con questo gesto

Il vero Riccardo Marcuzzo non si è fatto ancora vivo. Dove si trova al momento? Se non al fianco del sosia, sicuramente gli sta dando delle indicazioni per curare il suo profilo Instagram! Qualche giorno fa, lo abbiamo visto assieme alla famiglia del cantante e ora nella scuola di Amici di Maria De Filippi: ha pubblicato una foto che ha lasciato senza parole i follower… Ma cosa sta succedendo? Il mistero s’infittisce e Francesco Facchinetti non vuole rispondere ad alcuna domanda sul conto del finto Riki. Nelle sue ultime Instagram stories, il manager ha pubblicato la domanda di un fan che chiedeva che fine avesse fatto Riccardo e lui ha cantato per tutto il tempo, non rivelando niente di niente.

Il finto Riki va ad Amici? O a novembre o con Stash

C’è stata una videochiamata tra Riki e Facchinetti da cui sono emerse della grandi novità, e ora sappiamo che il cantante è ritornato davvero nella scuola di Amici commentando la sua ultima foto così: “Finiamo dove tutto è iniziato, preparatevi”. Preparaci a cosa? Sicuramente il vero Riccardo Marcuzzo canterà il suo nuovo brano – in uscita a novembre? – in quel programma che lo ha reso famoso; oppure potremmo rivederlo molto presto, visto che ha annunciato la sua importante collaborazione con Stash dei The Kolors.

Amici news, Francesco Facchinetti commenta il ritorno di Riki ad Amici

Francesco Facchinetti ha commentato l’ultima foto di Riki di Amici in questo modo: “Tre giorni di panico e paura. Ed è solo l’inizio”. Sì, hanno seminato un po’ di confusione, ma i sostenitori del cantante si sono stufati di questo giochetto: vorrebbero sapere cosa significa tutto ciò e se potranno rivedere molto presto il loro beniamino. Quello vero. Nella scuola di Amici di Maria De Filippi, oltre a Riki, potrebbe esserci anche Irama, che si è lasciato andare a uno sfogo inaspettato su Instagram.