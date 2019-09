Amici, finto Riki videochiamata con Facchinetti: messaggio in codice

Videochiamata Riki-Facchinetti: emerge qualcosa in più sul sosia dell’ex vincitore di Amici

Il finto Riki colpisce ancora! E, questa volta, ha l’appoggio di Francesco Facchinetti, il suo manager. Un vero e proprio giallo: i fan del cantante si stanno chiedendo perché il loro idolo sia stato soppiantato da un altro ragazzo che, sì, è bello quanto lui, ma non è il loro Riccardo, quello che hanno sostenuto da Amici di Maria De Filippi, portandolo alla vittoria. Vogliono che sia fatta chiarezza, ma sembra proprio che Facchinetti e Riki abbiano intenzione di giocare ancora un po’ prima di novembre. Perché parliamo di questo mese? Dalla loro ultima videochiamata abbiamo potuto scoprire qualcosa di più.

Tutto pronto per l’album di Riki? Messaggio in codice su Instagram

Ieri abbiamo scoperto chi si nasconde davvero dietro Riki, ma al momento non si sa ancora perché si sia fatta questa scelta, ovvero quella di sostituirlo. Quest’oggi Francesco Facchinetti ha pubblicato, tramite alcune Instagram stories, la loro videochiamata… ma senza audio! Abbiamo potuto leggere il labiale e il manager, a un certo punto, pare che dica questa frase: “A fine novembre esce la tua nuova canzone”; a queste parole il finto Riki salta di gioia! Fa quindi parte di una mossa commerciale in vista dell’uscita del nuovo album di Riccardo Marcuzzo?

Fan di Riccardo Marcuzzo in rivolta! Vogliono scoprire quanto prima la verità

Se proprio qualche giorno fa in tanti si sono chiesti che fine avesse fatto Gerardo Pulli e cosa c’entra Emma Marrone con lui, adesso i riflettori sono puntati su Riki che, attraverso il suo sosia, ha pubblicato una nuova foto e un nuovo commento: “Non vincevamo da nove anni! Primi! Grazie @scuderiaferrari e @heineken per avermi fatto provare queste emozioni incredibili!”. I fan, però, hanno cominciato a mal tollerare tutto questo: “Oh, ma a una certa basta però! Ci siamo fatti una risata, ora basta”; “Ma in tutto questo, Riccardo, dove ti hanno nascosto? Sei chiuso in cantina?”; “Finitela con questo sosia perché rivoglio il Riccardo di prima!”; “Ma perché dovete continuare con questa storia? L’abbiamo capito che non sei tu”.