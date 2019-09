Riki torna su Instagram ma NON è lui: foto cancellate, mistero sul cantante

Riccardo Marcuzzo su Instagram, è mistero: sparite tutte le foto di about_riki

Riki è tornato su Instagram, ma non è lui. I fan del cantante di Amici sono in tilt e non riescono a spiegarsi cosa stia succedendo. Sul profilo Instagram di Riccardo Marcuzzo, about_riki, sta andando in scena un vero e proprio mistero. Molti attendono con ansia il ritorno di Riki con un nuovo album e lui ha promesso che varrà tutta l’attesa, ma cosa si sarà inventato per promuoverlo? Insieme a lui anche Francesco Facchinetti sta tenendo tutti sulle spine, di sicuro complice di tutto ciò che sta accadendo su Instagram. Lo diciamo perché anche lui ha impostato come foto profilo l’immagine di questo misterioso ragazzo comparso sul profilo di Marcuzzo. Ma nello specifico, cosa sta succedendo? Sul profilo Instagram di Riki sono sparite tutte le sue vecchie foto.

Riki su Instagram elimina tutte le foto, ne posta una ma non è lui

Il profilo è stato in pratica spazzato via, al posto di tutte le vecchie foto ne ha pubblicata una soltanto, ma non è lui. Sotto allo scatto si legge: “Finalmente sono tornato!”. Peccato che il ragazzo in foto, seppure gli somigli vagamente, è chiaro non sia Riki. E allora chi è il ragazzo nella foto di Riccardo Marcuzzo? Qualcuno ha iniziato a pensare a una controfigura, magari Riki è impegnato a girare un videoclip e questo misterioso ragazzo è la sua controfigura in alcune scene. Addirittura c’è chi crede che Riki si sia rifatto e chi urla al complotto: sostituire Riki con un sosia perché il cantante sarebbe stanco della musica. Certo è che non è facile pensare e ipotizzare il reale motivo per cui ha deciso di eliminare tutte le foto su Instagram e postarne una non sua. Anche nelle stories compare questo ragazzo, prima da solo poi in compagnia di Sara, la fidanzata di Riki.

About Riki, il ragazzo in foto non è lui: cosa sta succedendo?

Nei commenti al post con la foto di un altro ragazzo se ne leggono alcuni di persone vicine a Riccardo. Per esempio, Facchinetti ha scritto: “Adesso si fa sul serio”. Sua moglie Wilma, invece, ha commentato così: “Finalmente, mi mancavi!”. Ma c’è anche un commento dei The Kolors e della fidanzata di Riccardo, Sara: “Finalmente bimbo. Ora che sei tornato… mi porti fuori a cena stasera vero?”. E ancora Rudy Zerbi ha scritto: “Sto piangendo e non è per colpa di un capello negli occhi!”. Tutti commenti che lasciano pensare che il profilo Instagram about_riki non sia stato hackerato, ma è in atto uno scherzo. Intanto, abbiamo scoperto che il ragazzo in foto dovrebbe essere un attore, ovvero Samuel Garofalo. Speriamo solo che presto Riccardo o Facchinetti spiegheranno tutto!