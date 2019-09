Amici, che fine ha fatto Gerardo Pulli? La nuova vita e il pezzo per Emma

Gerardo Pulli oggi: ecco cosa sappiamo sul vincitore di Amici 11

Uscito il pezzo di Emma Marrone (Io sono bella), non pochi si sono chiesti chi è Gerardo Pulli. Gli affezionati al talent Amici di Maria De Filippi lo conoscono bene mentre gli altri no. O poco. Il ragazzo è balzato agli onori della cronaca perché ha collaborato – assieme a Vasco Rossi, Gaetano Curreri e Piero Romitelli – alla realizzazione del nuovo singolo di Emma. Un brano che sta andando fortissimo e che non può che riempire di gioia sia lei sia Gerardo Pulli, che ha gioito, proprio come la cantante, per un momento particolare successo nella sua vita.

Che fine ha fatto Gerardo Pulli? Importante collaborazione con Emma Marrone

Gerardo Pulli è stato il vincitore dell’11esima edizione di Amici, quella in cui era stato avviato il fortunato “circuito Big” vinto da Alessandra Amoroso (che poco tempo fa ha scritto un messaggio speciale a Emma). Uscito trionfatore dal programma, dove è stato sempre sostenuto da Mara Maionchi, ha firmato un contratto con la Emi. Il successo da cantante non è durato poi molto: di lui si sentiva parlare sempre meno, ma non molti sanno che ha seguito la strada della scrittura e infatti è diventato autore di artisti famosi come Noemi e gli Stadio, per citarne solo alcuni.

Gerardo Pulli non è scomparso, Vasco Rossi parla di lui

L’ex vincitore di Amici è quindi ancora molto attivo come autore di canzoni e recentemente è stato Vasco Rossi, con un messaggio pubblicato su Instagram, ad aver parlato proprio di lui: “Ho scritto per Emma quello che canterei io se fossi Emma! Un testo provocante e provocatorio che racconta come sono le ragazze di oggi. La musica è naturalmente di #GaetanoCurreri, con la collaborazione di due giovani autori: Gerardo Pulli e Piero Romitelli”. Anche quest’ultimo partecipò ad Amici. Ora che avete saputo tutto su Gerardo Pulli, non perdetevi il “video abusivo” di Emma e Vasco!