Emma Marrone in imbarazzo, il video inedito e “abusivo” con Vasco Rossi

Vasco Rossi ed Emma Marrone, la collaborazione che riempie d’orgoglio la cantante salentina

Il nuovo singolo di Emma Marrone, Io sono bella, è uscito ieri 6 settembre e sta riscuotendo già parecchio successo se date un’occhiata alle sue storie: la cantante infatti ha dato il via a un contest in cui si chiede ai fan di ballare il pezzo e i partecipanti sono stati numerosi. Sappiamo che Emma tiene moltissimo al nuovo brano sia perché segna il suo ritorno nel mercato discografico dopo circa un anno sia perché è stato scritto da Vasco Rossi e Gerardo Pulli, con la composizione della musica affidata a Gaetano Curreri e Piero Romitelli. Si tratta insomma di un regalo bellissimo che Emma ha ricevuto da due grandissimi della musica, aiutati tra l’altro da due ex di Amici di Maria De Filippi già noti per aver contribuito a scrivere pezzi che hanno avuto molto successo.

Emma Marrone, il video inedito con Vasco Rossi: la cantante imbarazzata

Proprio oggi Emma ha pubblicato su Instagram un filmato in cui si nota Vasco Rossi filmarle il singolo scrivendo un “Viva Emma” che ha evidentemente messo in imbarazzo la cantante. “Ho fatto un po’ di cas..no”, si sente dire a un certo punto a Vasco, a cui Emma risponde con la voce quasi tremolante “Bello, è bello per quello”. Bello come il pezzo, del resto, visto che Io sono bella ha tutte le carte in regola per essere un singolo dai grandi riconoscimenti. Anche perché la presenza della rock star, unita al talento ormai indiscutibile della cantante salentina, è una garanzia. Il filmato lo trovate qui di seguito; si tratta di un video inedito, “abusivo” per come l’ha presentato Emma, che di sicuro farà piacere ai fan:

Le ultime news su Emma Marrone

Vi ricordiamo che Emma sarà anche protagonista di un bellissimo lavoro fotografico assieme alla sua amica Francesca Savini, a cui pochi giorni fa ha anche dedicato un post che mette in evidenza la forza del loro legame: “Francy – queste le parole della cantante – non vuole mai apparire. Sempre dietro le quinte e un passo indietro per guardarmi le spalle. Francy è mia sorella, la mia migliore amica e la mia manager. Francy è la Francy. Per sempre”. Un periodo d’oro insomma per la pupilla di Maria De Filippi: vita privata al top e carriera tutta in ascesa e per fortuna ancora da scrivere!