Emma Marrone e Francesca, la cantante a cuore aperto: “Per sempre”

Francesca Savini è una certezza per Emma Marrone, il progetto di Emilio Tini

Emma Marrone e Francesca Savini sono amiche da anni e lei è diventata anche la manager della cantante. Non sono state poche le volte in cui si è sospettato che le due stessero assieme ma erano solo voci di corridoio perché Emma è stata fidanzata con numerosi volti dello spettacolo, tutti uomini, e siamo sicuri che se fosse stata lesbica o bisessuale lo avrebbe detto senza troppi giri di parole, com’è sempre stata abituata a fare. Oggi Emma e Francesca sono apparse in una foto del creativo Emilio Tini che il 19 settembre pubblicherà il secondo volume del bellissimo Fantastiche Visioni, un racconto fotografico incentrato sulle relazioni umane a cui proprio le due amiche hanno preso parte.

Emma Marrone, parole bellissime per l’amica Francesca Savini

La foto è stata riportata subito da Emma che ha poi voluto dedicare un messaggio molto bello a Francesca tra le proprie storie Instagram: “Francy – queste le sue parole – non vuole mai apparire. Sempre dietro le quinte e un passo indietro per guardarmi le spalle. Francy è mia sorella, la mia migliore amica e la mia manager. Francy è la Francy. Per sempre”. È evidente da queste parole che la Marrone tenga molto a Francesca, anche se non avevamo bisogno di queste parole per averne la contezza, visto che non è sicuramente la prima volta che ne parla.

I nuovi progetti di Emma Marrone: tanta attesa per il singolo Io sono bella

Intanto aspettiamo tutti con ansia l’uscita del singolo Io sono bella che già le sta dando delle soddisfazioni inattese, stando alle parole di ieri. Il rilascio è previsto in data 6 settembre e dopo 13 giorni ne sapremo di più anche su Fantastiche Visioni che ci sembra un progetto dai contenuti profondi e da non perdere. È un mese ricchissimo insomma per i fan della cantante salentina. Restate con noi perché vi aggiorneremo tempestivamente!