Emma Marrone, grande soddisfazione: “Lo state facendo nel modo giusto”

Io sono bella è il nuovo singolo di Emma Marrone

Il nuovo singolo di Emma Marrone è Io sono bella e uscirà il 6 settembre, quindi tra pochissimi giorni. Si tratta di un pezzo a cui Emma tiene moltissimo e che i fan aspettano con trepidazione, visto che è da molto che la cantante lanciata da Amici di Maria De Filippi non pubblicava singoli nuovi, e tra l’altro questo pezzo è stato scritto nientepopodimeno che da Vasco Rossi, tra l’altro oggi furioso con alcuni per l’abuso che si è fatto delle sue canzoni.

Emma Marrone soddisfatta per l’accoglienza del nuovo singolo

Al momento pare che i fan abbiano accolto con estrema positività il ritorno di Emma sul mercato discografico, e a mostrarsi molto soddisfatta è stata proprio lei: “Aspettare con ansia Io sono bella. Bravi, lo state facendo nel modo giusto”. In effetti Emma viene continuamente taggata dai suoi fan in foto, filmati e quant’altro in cui si mostra la trepidante attesa del pezzo, e potete averne conferma anche voi andando a sbirciare tra le sue storie Instagram infinite.

La carriera tutta in ascesa di Emma Marrone

Quelle di Emma sono davvero grandi rivincite se pensate a tutte le difficoltà che ha dovuto superare per arrivare sin qui. Non tutti i ragazzi usciti da Amici hanno questo successo, e si può dire che assieme ad Alessandra Amoroso e pochissimi altri sia una di quelli che avrà una carriera tutta in ascesa. Per di più in tutti questi anni la Marrone ha anche dimostrato di avere tanto coraggio schierandosi contro situazioni che riteneva ingiuste, senza temere il giudizio negativo e la polemica. Non solo bella dunque ma anche coraggiosa. Un’artista vera a cui auguriamo tante altre soddisfazioni.