Amici, sosia Riki e Stash The Kolors rivelano tutto: annuncio importante

Cosa stanno nascondendo Stash e il finto Riccardo Marcuzzo? La verità sui due cantanti di Amici

Il sosia di Riki e Stash dei The Kolors hanno fatto un annuncio importante su Instagram. Nelle ultime ore, non si sta facendo altro che parlare di colui che ha “rubato” l’immagine di Riccardo Marcuzzo, spacciandosi per lui. I fan non ne possono più, vogliono conoscere quanto prima la verità, ma il gioco potrebbe durare ancora per tanto tempo… almeno fino alla prima comparsa pubblica del cantante dopo parecchi mesi di silenzio qui in Italia (ha spopolato in Spagna). Oggi, comunque, abbiamo saputo nuove informazioni sul finto Riccardo di Amici e la notizia non ha fatto altro che riempire di gioia le sue sostenitrici. Anche se vorrebbero tanto rivedere il loro beniamino e non la sua copia!

Il progetto musicale di Riki e Stash dei The Kolors

Attraverso una Instagram story, il finto Riki ha annunciato un’importante collaborazione con i The Kolors: “Pezzo nuovo insieme… assurdo, fratello!”. Solo ieri è avvenuta una videochiamata tra lui e Francesco Facchinetti, il suo manager, dalla quale è emersa qualche informazione in più che non potete proprio perdere. C’è ovviamente un progetto ben congeniato dietro a questo sosia di Riccardo Marcuzzo e molto presto salterà fuori la verità. Chissà se non si penserà persino di mandare sui vari palchi e nelle diverse trasmissioni proprio il finto Riki!

Il finto Riki con la famiglia del vero Riki

Mentre Emma Marrone svela il vero significato di Io sono bella e Irama si lascia andare a un fiume di parole contro una persona per lui importante, il sosia di Riccardo ha pubblicato su Instagram la foto della sua famiglia “adottiva” commentandola così: “Puoi girare il mondo e suonare davanti a decine di migliaia di persone, ma la famiglia rimane la cosa più importante che hai. Che bello avere un po’ di tempo libero da passare con voi!”.